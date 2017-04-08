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〈北部〉人鳥大戰！ 秧苗慘遭「鳥剃頭」

2017-04-08

連根拔起 巡水田也沒用

〔記者花孟璟／玉里報導〕一期稻作已插秧一段時間，但農民最近卻還忙著補秧苗，原來是水田遭到紅冠水雞、花嘴鴨侵害，年年上演的「人鳥大戰」繼續上映，農民無奈地說「只好分一點給牠們吃了，不然怎麼辦呢？」

縱谷米倉 玉里年年上演

花蓮縣玉里、富里是縱谷米倉，光是玉里鎮每期的水稻栽種面積就超過三千公頃，由於秀姑巒溪流經縱谷，棲息的水鴨、水禽年年和農民上演「人鴨大戰」，尤其近年來原本是冬候鳥的花嘴鴨，因為不缺吃的，乾脆在秀姑巒溪定居，讓農民氣恨不已！

早期農民還會直接「殺鴨示眾」，在田邊懸掛死鴨子、死鳥屍體希望嚇鳥；二年前光復鄉還有農民在田邊掛死鴨屍體「曬鴨賞」作為警惕！

光復鄉掛鴨屍 「曬鴨賞」警惕

但這種殘忍畫面現在相對少了，玉里有農民轉做有機耕種，對水鳥也多了一分容忍。去年獲神農獎的曾國旗，在玉里鎮東豐、長良有機區栽種水稻。他說，「什麼都試過了」，放鞭炮、稻草人都沒用，唯一有用就是每天農民排班去巡水田，約一小時去一次；且這些水鳥「好像都不用睡覺」？白天巡一天、隔天一早去看「又遭殃了」，田裡都是牠們的腳印，外加被扯到四散的秧苗葉片。

冬候鳥花嘴鴨 不缺吃竟定居

他觀察，花嘴鴨除了徒步啄秧苗挖出穀子，最厲害的是還會低空掠過稻田，「一整排的秧苗全部被撂倒」，再下來慢慢享用；紅冠水雞則是把秧苗連根拔起「地上都是一個洞一個洞」，還有準備要補的新秧苗放在田邊，隔天就被紅冠水雞「鳥剃頭」變成小平頭。

和曾國旗同一個水稻產銷班的農民文儷珺，這幾天下田補秧，看到有機田變成「有鴨田」十分感慨。她說，水鳥很聰明、很會挑戰農民的耐心、恆心，而「坐辦公室的人」嘴巴講保護生態很容易，但農民卻每天都在遭受損失，「何時才能翻轉呢」？

農民無奈 只好分一點給牠們

文儷珺在臉書貼文「請為台灣這片土地友善耕作的農民們敬禮」。她說，水鳥考驗農民對土地的誠心誠意，雖然遇到困境但還是會繼續加油，這代表對大地母親的感恩的心，雖然要補秧很辛苦，但她願與水鳥們和平共處，「只好分一點給牠們吃了，不然怎麼辦呢？」

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  • 危害水田的兇手紅冠水雞。（記者花孟璟攝）

    危害水田的兇手紅冠水雞。（記者花孟璟攝）

  • 侵害水田的花嘴鴨，雖然是冬候鳥卻有在花蓮定居的跡象。 （記者花孟璟攝）

    侵害水田的花嘴鴨，雖然是冬候鳥卻有在花蓮定居的跡象。 （記者花孟璟攝）

  • 遭到「鳥剃頭」的秧苗，上端的葉子被啃成「小平頭」。（曾國旗提供）

    遭到「鳥剃頭」的秧苗，上端的葉子被啃成「小平頭」。（曾國旗提供）

  • 水田的秧苗遭連根拔起，地上留下圓洞，紅冠水雞、花嘴鴨則吃掉根部殘餘的穀粒。（曾國旗提供）

    水田的秧苗遭連根拔起，地上留下圓洞，紅冠水雞、花嘴鴨則吃掉根部殘餘的穀粒。（曾國旗提供）

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