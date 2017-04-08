〈北部〉人鳥大戰！ 秧苗慘遭「鳥剃頭」
連根拔起 巡水田也沒用
〔記者花孟璟／玉里報導〕一期稻作已插秧一段時間，但農民最近卻還忙著補秧苗，原來是水田遭到紅冠水雞、花嘴鴨侵害，年年上演的「人鳥大戰」繼續上映，農民無奈地說「只好分一點給牠們吃了，不然怎麼辦呢？」
縱谷米倉 玉里年年上演
花蓮縣玉里、富里是縱谷米倉，光是玉里鎮每期的水稻栽種面積就超過三千公頃，由於秀姑巒溪流經縱谷，棲息的水鴨、水禽年年和農民上演「人鴨大戰」，尤其近年來原本是冬候鳥的花嘴鴨，因為不缺吃的，乾脆在秀姑巒溪定居，讓農民氣恨不已！
早期農民還會直接「殺鴨示眾」，在田邊懸掛死鴨子、死鳥屍體希望嚇鳥；二年前光復鄉還有農民在田邊掛死鴨屍體「曬鴨賞」作為警惕！
光復鄉掛鴨屍 「曬鴨賞」警惕
但這種殘忍畫面現在相對少了，玉里有農民轉做有機耕種，對水鳥也多了一分容忍。去年獲神農獎的曾國旗，在玉里鎮東豐、長良有機區栽種水稻。他說，「什麼都試過了」，放鞭炮、稻草人都沒用，唯一有用就是每天農民排班去巡水田，約一小時去一次；且這些水鳥「好像都不用睡覺」？白天巡一天、隔天一早去看「又遭殃了」，田裡都是牠們的腳印，外加被扯到四散的秧苗葉片。
冬候鳥花嘴鴨 不缺吃竟定居
他觀察，花嘴鴨除了徒步啄秧苗挖出穀子，最厲害的是還會低空掠過稻田，「一整排的秧苗全部被撂倒」，再下來慢慢享用；紅冠水雞則是把秧苗連根拔起「地上都是一個洞一個洞」，還有準備要補的新秧苗放在田邊，隔天就被紅冠水雞「鳥剃頭」變成小平頭。
和曾國旗同一個水稻產銷班的農民文儷珺，這幾天下田補秧，看到有機田變成「有鴨田」十分感慨。她說，水鳥很聰明、很會挑戰農民的耐心、恆心，而「坐辦公室的人」嘴巴講保護生態很容易，但農民卻每天都在遭受損失，「何時才能翻轉呢」？
農民無奈 只好分一點給牠們
文儷珺在臉書貼文「請為台灣這片土地友善耕作的農民們敬禮」。她說，水鳥考驗農民對土地的誠心誠意，雖然遇到困境但還是會繼續加油，這代表對大地母親的感恩的心，雖然要補秧很辛苦，但她願與水鳥們和平共處，「只好分一點給牠們吃了，不然怎麼辦呢？」
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標題：〈北部〉人鳥大戰！ 秧苗慘遭「鳥剃頭」
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