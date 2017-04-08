〈北部〉竹東旅服園區案 自救會告國產署

2017-04-08

〔記者王駿杰／新竹報導〕因查估時引發現耕、現住戶抗爭，暫停進度的竹東旅遊服務園區案，縣府擬重啟開發程序，多名竹東土地權益自救會成員昨到新竹地檢署按鈴控告國有財產署與相關承辦人員失職。

國產署與縣府將持續溝通

竹東旅遊服務園區面積約三．六公頃的土地，原先為國有財產署管理，縣府撥用後，引發現耕、現住戶反彈，仍有租約爭議及土地拆遷補償等問題。據了解，國產署與縣府將持續溝通。

自救會認為此案不符合公益性與必要性，主張土地是老祖先開墾而來的，縣府無權規劃與干涉，請內政部將該計畫案退回竹東鎮公所重新審議，並要求國產署說明。

自救會另強調，縣府應舉辦竹東全體鎮民公聽會，在未和全體鎮民及原墾戶、原使用者達成協商前，保持土地現狀、歸還土地。

縣府之前曾對現耕、現住戶的抗爭回應表示，重新規劃的竹東旅遊服務園區案，將參酌各方意見，串聯竹東動漫園區，並以在地、客家元素及建築意象規劃，同時考慮納入地方建議的青年活動中心、社區關懷據點、兒童教育與照顧服務體系。