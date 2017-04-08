〈北部〉竹縣桐花輕旅行 達人帶路推12路線
2017-04-08
〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣文化局今年將推出十二條社區桐花輕旅行路線，由達人帶路，分享私房賞桐景點，深度體驗各社區產業特色，其中湖口、湖鏡、寶山第一梯次已經額滿。
文化局表示，去年推出八條桐花輕旅行路線，引發熱烈迴響，今年加碼規劃十二條路線，四月廿二日起到五月十三日帶遊客走訪各鄉鎮的桐花步道及社區美景。
新竹縣的桐花季預估在四月底，目前在湖口、新埔等地，已經看得到花苞；文化局說，社區桐花輕旅行一日開放線上報名，網址（http://community.hchcc.gov.tw/abouttravel）。
湖口鄉大窩口促進會帶遊客走進充滿故事性的老街區；湖口社區安排客家三腳採茶戲；湖南社區帶遊客體驗親子製茶樂；湖鏡社區將探索老街後山畚箕窩之美。
寶山鄉的山湖輕旅行團隊，結合生態教育；山湖社區帶遊客走進白雪步道，享受天然芬多精；北埔鄉南埔社區設計桐花下祈福、農村體驗、成年禮、生態尋寶等，適合親子同遊；橫山鄉橫山社區以三叉埤的山明水秀，串聯出客家農莊的小旅行。
振興客家文化發展協會將帶來一場竹東圳的時空旅行；新埔鎮巨埔社區將探訪吳濁流故居，提供文學之旅；芎林鄉鹿寮坑農村自然生態文化協會，將透過觀賞、聽聞、賞味，將在地五感經驗完整呈現；紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會，帶遊客體驗DIY手抄紙，感受傳統文化。
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