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〈北部〉苗縣龍舟賽南北開划 頭屋、竹南日期錯開

2017-04-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內端午龍舟賽，多年來都是南北拚場，苗縣府考量資源整合，曾表示今年可望與持續有辦理龍舟賽的竹南鎮公所合辦，不過已連續承辦兩年「縣賽」的頭屋鄉公所認為「無三不成禮」，希望至少再辦一年，縣府決定今年縣龍舟賽仍由頭屋鄉主辦，因此，縣內端午龍舟賽今年依舊為南、北開划，不過兩地賽事錯開，頭屋鄉為五月廿九日、竹南鎮為五月卅日。

苗栗縣龍舟錦標賽早期曾在頭屋鄉明德水庫辦理，因竹南鎮端午有特殊「祭江洗港」夏季媽祖出巡遶境的傳統宗教信仰活動，縣府後來結合此活動，改在中港溪出海口辦理龍舟競賽，竹南鎮公所也連續舉辦十六年的縣龍舟錦標賽。

縣龍舟錦標賽於一○二年起連續兩年，移師三義鄉西湖競技，一○四年再返回暌違十八年的明德水庫辦理，已連續兩年。

因此，縣內端午龍舟賽，多年來上演南北拚場的戲碼，使得想觀賽的民眾與參賽的隊伍被迫選邊，可看度也相對打折；竹南地區縣議員黃聲全、謝端容都曾在議會要求縣府能回歸竹南鎮辦理。

縣府也將活動盼整合為一，節省經費也更熱鬧，去年曾表示今年可望與竹南鎮合辦。但頭屋鄉親對此也有意見，認為縣龍舟賽最初就是在明德水庫辦理，且連續兩年於爭取辦理權時，都獲評審青睞，活動也都有聲有色，鄉長江村貴認為「無三不成禮」，堅持至少再辦一年。

經縣府評選，今年仍由頭屋鄉拿下縣賽主辦權，竹南鎮長康世明表示，予以尊重，但竹南龍舟賽已是傳統，今年仍會於端午節當天五月卅日照常舉辦。

不過，今年縣龍舟賽與竹南鎮龍舟賽，並非同一天，不會出現南北拚場的局面。頭屋鄉長江村貴表示，因客家族群依傳統習俗，於端午節當天祭祖，適巧今年端午有四天連假，所以提早一天於五月廿九日舉辦。

對於明年是否再度爭取主辦縣龍舟賽，江村貴說，相關設備、器材都已購置，不用也造成浪費，他建議縣府可採兩鄉鎮輪流辦理。

苗栗縣端午龍舟錦標賽，即日起到四月廿六日開放報名，可於頭屋鄉公所官網下載報名表及競賽規程，或洽公所民政課：037-250078＃48。

竹南鎮端午節龍舟錦標賽，報名自即日起四月廿八日，資訊可洽竹南鎮公所官網，或洽公所社會文化課，電話037-462101＃165。

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  • 竹南鎮結合「祭江洗港」民俗，辦理龍舟賽行之有年。（資料照）

    竹南鎮結合「祭江洗港」民俗，辦理龍舟賽行之有年。（資料照）

  • 頭屋鄉今年再度承辦苗縣龍舟錦標賽。（資料照）

    頭屋鄉今年再度承辦苗縣龍舟錦標賽。（資料照）

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