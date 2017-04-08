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〈北部〉桃市職業病認定委員會 無勞工被抗議

2017-04-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼北、高兩市，桃園市政府也將成立「職業病認定委員會」，勞工團體對委員會未納入勞工代表，對勞工不公平，昨天批評市府未遵守允諾勞工參與的承諾；市府勞動局長王安邦表示，法令規定委員會的成員不包含勞工，市府也很無奈，會建議中央修法。

鄭文燦：納入勞工不符合法規

市長鄭文燦表示，市府沒有承諾「職業病認定委員會」要納入勞工代表，因為不符合法令規定，但市府聘任官方以外委員時，會發函勞工團體徵詢意見。

桃園市產業總工會職業疾病認定委員會推動小組、工傷協會昨天在桃園火車站前廣場，發放「職業病認定、勞工尬專家」文宣，工傷協會專員劉念雲表示，推動小組結合各行各業及職災勞工，提出「工人版」組織章程，要求「職業疾病認定委員會」未來只能有官方、專家、勞工代表，三方各三分之一席次。

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