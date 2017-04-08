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〈北部〉農博22日起試營運 桃市府推輕旅行

2017-04-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園農業博覽會將於廿二日起至五月十四日在新屋氣象站旁農地舉行試營運，市府觀光旅遊局順勢推出四大主題輕旅行，還提供電動機車一小時內免費使用，市長鄭文燦也呼籲民眾逛農博之餘可以來趟輕旅行，感受桃園沿海的農村魅力。

租借電動機車 1小時內免費

鄭文燦表示，農博活動期間，每週六、日都提供四大主題輕旅行，其中「農情秘藝」走訪埔頂社區、范姜老屋，體驗米苔目ＤＩＹ；「梅境之旅」可漫步桐花步道，探訪夫妻樹、百年「保甲古道」與呂家聲洋樓；「珍愛藻礁」由專業導覽介紹白沙岬燈塔、千年藻礁、菟葵、酋婦蟹等生態；「守護濕地」為探訪許厝港濕地，由桃園野鳥學會人員導覽，可與黑面琵鷺、唐白鷺、黑嘴鷗、小燕鷗等候鳥相見歡；另外，農博機車停車場、永安漁港直銷中心西側出口設有電動機車租借站，民眾可在農博官網連結租車網頁，預租現場取車，騎乘電動機車一小時內免費。

觀光旅遊局局長楊勝評說，四條輕旅行價格從七百元到九百元不等，民眾可至「桃園農業博覽會」網站查看資訊，或至「桃園自在遊」網路平台報名。

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