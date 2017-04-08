〈北部〉溪海園區花盛開 橫山大埤觀生態

2017-04-08

〔記者邱奕統／桃園報導〕橫山站被農村景色環繞，周邊景點也與農業生活息息相關，包含溪海花卉園區、橫山大埤等，距車站五公里內另有金格食品的觀光工廠「卡司蒂菈樂園」。

面積約二公頃的溪海花卉園區是國內重要花卉生產區，園區內種有向日葵、香水百合、小蒼蘭、薰衣草、四季海棠、一串紅、萬年青等各式花卉與觀葉盆栽，品質優良，是台北花博、台中新社花海節的花卉來源之一，也是目前正舉辦的桃園首屆彩色海芋季所在地，海芋季至九日結束，當天活動主題為家庭日，有魔術等表演。

溪海花卉園區四季都有花朵盛開，全年都可前往賞花，已向農委會申請為「大園溪海休閒農業區」，劃定後即可發展主題餐廳、民宿等設施，園區距橫山站約二．五公里，出站後沿大竹南路在中山南路口左轉，再接海峰大橋、田溪路即可抵達，沿途綠意盎然，「四月雪」流蘇在道路兩旁綻放，園區內有多家休閒農場，提供花卉販售、盆栽ＤＩＹ等服務。

橫山大埤距橫山站約一公里，出站後沿大竹南路在中山南路口右轉即可抵達，大埤湖面遼闊，堤岸上種有苦楝樹、竹林等，堤岸邊的草叢有鳥類棲息與覓食，有小水鴨、白鷺、翠鳥、洋燕、鳳頭潛鴨等，生態豐富，也是熱門賞鳥地點。

「卡司蒂菈樂園」曾獲選經濟部優良觀光工廠，距橫山站約四．六公里，為綠建築環保觀光工廠，金格食品以長崎蛋糕聞名，觀光工廠內可參觀蛋糕的製作過程，另有ＤＩＹ課程，也提供餐飲服務，適合親子同遊，參觀採預約制，電話：255-1999。