〈北部〉溪海園區花盛開 橫山大埤觀生態
2017-04-08
〔記者邱奕統／桃園報導〕橫山站被農村景色環繞，周邊景點也與農業生活息息相關，包含溪海花卉園區、橫山大埤等，距車站五公里內另有金格食品的觀光工廠「卡司蒂菈樂園」。
面積約二公頃的溪海花卉園區是國內重要花卉生產區，園區內種有向日葵、香水百合、小蒼蘭、薰衣草、四季海棠、一串紅、萬年青等各式花卉與觀葉盆栽，品質優良，是台北花博、台中新社花海節的花卉來源之一，也是目前正舉辦的桃園首屆彩色海芋季所在地，海芋季至九日結束，當天活動主題為家庭日，有魔術等表演。
溪海花卉園區四季都有花朵盛開，全年都可前往賞花，已向農委會申請為「大園溪海休閒農業區」，劃定後即可發展主題餐廳、民宿等設施，園區距橫山站約二．五公里，出站後沿大竹南路在中山南路口左轉，再接海峰大橋、田溪路即可抵達，沿途綠意盎然，「四月雪」流蘇在道路兩旁綻放，園區內有多家休閒農場，提供花卉販售、盆栽ＤＩＹ等服務。
橫山大埤距橫山站約一公里，出站後沿大竹南路在中山南路口右轉即可抵達，大埤湖面遼闊，堤岸上種有苦楝樹、竹林等，堤岸邊的草叢有鳥類棲息與覓食，有小水鴨、白鷺、翠鳥、洋燕、鳳頭潛鴨等，生態豐富，也是熱門賞鳥地點。
「卡司蒂菈樂園」曾獲選經濟部優良觀光工廠，距橫山站約四．六公里，為綠建築環保觀光工廠，金格食品以長崎蛋糕聞名，觀光工廠內可參觀蛋糕的製作過程，另有ＤＩＹ課程，也提供餐飲服務，適合親子同遊，參觀採預約制，電話：255-1999。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
溪海園區花盛開 橫山大埤觀生態
橫山站被農村景色環繞，周邊景點也與農業生活息息相關，包含溪海花卉園區、橫山大埤等，距車站五公里內另有金格食品的觀光工廠「卡司蒂菈樂園」。面積…
網友回應
熱門新聞
- 川習峰會》對台軍售 美不向中方讓步
- 「凱旋3號」拉回布袋港 信徒午夜迎神尊
- 直逼總統等級 假富二代月撈46萬
- 04/08 各報重點新聞一覽
- 言論自由日 賴清德：民主自由深耕土地
- 中東情勢不穩 蔡變更行程聽簡報
- 戰斧巡弋飛彈 美軍急先鋒
- 美控中貿易濫用 擬改貼「匯率偏差」標籤
- 美國名人賽 比打電動還神奇 霍夫曼意外領先
- 勾起人妻7年之癢 舊情人挨告要賠60萬
- 科大校長猛傳「朴槿惠親筆信」知韓學者證實「假的」
- 東南亞電商來台卡位 有泛中資影子
- 世界第一清潔婦 評北車公廁給40分
- 春風遭加告恐嚇 家人被改告殺人未遂
- 腎功能剩7% 「低蛋白飲食」延緩洗腎
- 自由廣場》為何我們沒有新津春子？
- 安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔
- 曾之喬變身貝兒 有中獎的FU
- 網傳詐騙 交部：機車調查是真的
- 船身拉長加寬 沱江艦2.0將量產
- 百想入圍公布》孔劉錯身影帝 尬朴寶劍爭戲王
- Lulu為接近陶晶瑩 放棄當姐姐
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Stadium track work completed
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Ming-che ‘should not be tied to spy case’
- 范瑋琪黏小孩 放生黑人
- 美空襲敘國 面臨五大風險
- 釋放李明哲！民團求助聯合國
- 焦點透視》海上狼群戰術 嚇阻中國航艦
- 警嫖妓 在轄區被活逮
- 恐龍法官亂減刑 性侵犯免坐牢
- 許孟哲好驕傲 今出國賽冰球
- 大樂透》頭獎1注中獎
- 冷氣早販 全國電子分15期0利率
- 川習會結束 川普指對話有進展
- 洪榮宏16歲兒 只會周杰倫的歌
- MLB Live》葛蘭德森敲安 陳偉殷首局掉1分
- 好消息！豬哥亮下週可望出院
- 殷仔今為隊拚連勝 為己拚首安
- 【人生作業簿】急診室二三事
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉溪海園區花盛開 橫山大埤觀生態
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分