〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A16橫山站 也是綠線終點站
〔記者邱奕統／桃園報導〕A16橫山站是機場捷運在大園區的三座捷運站之一，車站位處大竹南路旁，臨新街溪，為桃園航空城都市計畫第一期區段徵收範圍內，因尚未開發，周邊盡是田園風光，與A11坑口站、A15大園站一樣，都屬先有站體規劃、仍等待開發的車站。
現進出不便 僅1條公車路線
橫山站位於蘆竹、大園區交界，地址為大竹南路一一八○號，採高架站體，只有一個入出口，正對路幅寬約四米的農路，一出站即可見樹叢、蘆葦、農地、三合院與鐵皮工廠等，車站雖設有可供廿六輛汽車、一二三輛機車停放的停車場，但出入口位在四米農路上，車輛進出並不便利，在大眾運輸轉乘上，目前只有L506捷運接駁線一條公車路線，往返大園區公所、A15站。
橫山站只有普通車停靠，與A11站一樣，是少數沒有設置Youbike租賃站的捷運站，民眾出站後的交通需倚賴親友接送或是步行，但未來可有桃園捷運綠線G18站交會轉乘，桃園捷運綠線列入中央前瞻計畫，預計今年動工，橫山站將會是捷運綠線的終點站。
橫山站因接近高鐵車站特定區與大園都市計畫區，周邊開發早期規劃有「捷運A16車站新訂都市計畫」，附近有多口埤塘，生態相當豐富，距溪海花卉園區也不遠，原本發展定位為埤塘生態社區，後來被納入航空城計畫內，在前縣府時期被定位為「行政及金融中心」，將發展商業中心、金融中心、藝文展演中心等，並設置航空城管理服務中心等公部門。
市長鄭文燦上任後，將「行政及金融中心」改為「行政及商業服務區」，同樣利用雙捷運站優勢，發展行政管理、商業服務機能，另也規劃引入政府機關及國家級藝文展演設施，未來也會闢建捷運大道、航空城大道等，以串聯機場捷運、捷運綠線，車站周邊也將規劃一百戶以上的社會住宅。
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橫山站被農村景色環繞，周邊景點也與農業生活息息相關，包含溪海花卉園區、橫山大埤等，距車站五公里內另有金格食品的觀光工廠「卡司蒂菈樂園」。面積…
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