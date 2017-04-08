〈北部〉中壢國小日式宿舍 「修舊如舊」創新生
2017-04-08
打造親子教育生活空間 擬後年開放
〔記者周敏鴻／中壢報導〕市長鄭文燦昨天主持中壢區中壢國小日式宿舍修復工程，他表示，日式宿舍有百年歷史，是見證中壢現代教育啟蒙與發展的重要建築，斥資四千八百萬元「修舊如舊」後，將打造為親子教育生活空間。
中壢國小旁的日式宿舍，原為日治時期中壢公學校的教師宿舍，推估興建年代應為民國六年前後，市府文化局一○四年將日式宿舍登錄為歷史建築後，因已年久失修，因此也同步啟動「歷史建築中壢國小日式宿舍修復再利用工程」計畫。
文化局將修復三棟日式宿舍，規劃Ａ棟為教育、歷史展示區，Ｂ棟為親子繪本區，Ｃ棟親子餐飲區，昨天舉辦開工儀式。鄭文燦說，傳統上日本人興建學校，會一併興建宿舍提供校長與教職員入住，中壢國小宿舍群橫跨第二次世界大戰的前後兩代、保留了日式建築特色的重要建築。
鄭文燦說，日式宿舍完成修復後，市府預計會於一○八年開放營運，希望讓更多人認識中壢國小日式宿舍的過往歷史，並提供親子閱讀、說故事、聽故事的特色館舍，讓舊的歷史建築重新展現新的生命。
周邊中壢警察日式宿舍群 也將修復
中壢火車站周邊還有中壢警察日式宿舍群，預計六月間也要動工修復，鄭文燦說，未來中壢國小日式宿舍群、中平路故事館、中壢警察日式宿舍群，將可串連為獨特的文化聚落，成為中壢鬧區的最佳觀光網絡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
溪海園區花盛開 橫山大埤觀生態
橫山站被農村景色環繞，周邊景點也與農業生活息息相關，包含溪海花卉園區、橫山大埤等，距車站五公里內另有金格食品的觀光工廠「卡司蒂菈樂園」。面積…
網友回應
熱門新聞
- 川習峰會》對台軍售 美不向中方讓步
- 「凱旋3號」拉回布袋港 信徒午夜迎神尊
- 直逼總統等級 假富二代月撈46萬
- 04/08 各報重點新聞一覽
- 言論自由日 賴清德：民主自由深耕土地
- 中東情勢不穩 蔡變更行程聽簡報
- 戰斧巡弋飛彈 美軍急先鋒
- 美控中貿易濫用 擬改貼「匯率偏差」標籤
- 美國名人賽 比打電動還神奇 霍夫曼意外領先
- 勾起人妻7年之癢 舊情人挨告要賠60萬
- 科大校長猛傳「朴槿惠親筆信」知韓學者證實「假的」
- 東南亞電商來台卡位 有泛中資影子
- 世界第一清潔婦 評北車公廁給40分
- 春風遭加告恐嚇 家人被改告殺人未遂
- 腎功能剩7% 「低蛋白飲食」延緩洗腎
- 自由廣場》為何我們沒有新津春子？
- 安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔
- 曾之喬變身貝兒 有中獎的FU
- 網傳詐騙 交部：機車調查是真的
- 船身拉長加寬 沱江艦2.0將量產
- 百想入圍公布》孔劉錯身影帝 尬朴寶劍爭戲王
- Lulu為接近陶晶瑩 放棄當姐姐
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Stadium track work completed
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Ming-che ‘should not be tied to spy case’
- 范瑋琪黏小孩 放生黑人
- 美空襲敘國 面臨五大風險
- 釋放李明哲！民團求助聯合國
- 焦點透視》海上狼群戰術 嚇阻中國航艦
- 警嫖妓 在轄區被活逮
- 恐龍法官亂減刑 性侵犯免坐牢
- 許孟哲好驕傲 今出國賽冰球
- 大樂透》頭獎1注中獎
- 冷氣早販 全國電子分15期0利率
- 川習會結束 川普指對話有進展
- 洪榮宏16歲兒 只會周杰倫的歌
- MLB Live》葛蘭德森敲安 陳偉殷首局掉1分
- 好消息！豬哥亮下週可望出院
- 殷仔今為隊拚連勝 為己拚首安
- 【人生作業簿】急診室二三事
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉中壢國小日式宿舍 「修舊如舊」創新生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分