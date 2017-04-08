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〈北部〉中壢國小日式宿舍 「修舊如舊」創新生

2017-04-08

打造親子教育生活空間 擬後年開放

〔記者周敏鴻／中壢報導〕市長鄭文燦昨天主持中壢區中壢國小日式宿舍修復工程，他表示，日式宿舍有百年歷史，是見證中壢現代教育啟蒙與發展的重要建築，斥資四千八百萬元「修舊如舊」後，將打造為親子教育生活空間。

中壢國小旁的日式宿舍，原為日治時期中壢公學校的教師宿舍，推估興建年代應為民國六年前後，市府文化局一○四年將日式宿舍登錄為歷史建築後，因已年久失修，因此也同步啟動「歷史建築中壢國小日式宿舍修復再利用工程」計畫。

文化局將修復三棟日式宿舍，規劃Ａ棟為教育、歷史展示區，Ｂ棟為親子繪本區，Ｃ棟親子餐飲區，昨天舉辦開工儀式。鄭文燦說，傳統上日本人興建學校，會一併興建宿舍提供校長與教職員入住，中壢國小宿舍群橫跨第二次世界大戰的前後兩代、保留了日式建築特色的重要建築。

鄭文燦說，日式宿舍完成修復後，市府預計會於一○八年開放營運，希望讓更多人認識中壢國小日式宿舍的過往歷史，並提供親子閱讀、說故事、聽故事的特色館舍，讓舊的歷史建築重新展現新的生命。

周邊中壢警察日式宿舍群 也將修復

中壢火車站周邊還有中壢警察日式宿舍群，預計六月間也要動工修復，鄭文燦說，未來中壢國小日式宿舍群、中平路故事館、中壢警察日式宿舍群，將可串連為獨特的文化聚落，成為中壢鬧區的最佳觀光網絡。

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  • 中壢國小日式宿舍年久失修，昨日動工「修舊如舊」，將打造為親子教育生活空間。（記者周敏鴻攝）

    中壢國小日式宿舍年久失修，昨日動工「修舊如舊」，將打造為親子教育生活空間。（記者周敏鴻攝）

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