〈北部〉30年歷史 秀姑巒溪遊客中心將拆

2017-04-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東部海岸風景區管理處的花蓮秀姑巒溪遊客中心，啟用迄今卅年，歷經多次地震、颱風摧殘，目前建築老舊且漏水嚴重，預計今年十一月前拆除完畢，至於遊客中心前地標「頭目圖騰柱」則研擬保存，新建築最快明年初動工！

地標「頭目圖騰柱」擬保存 新建築規劃中

台灣最早發展泛舟運動、最具知名度就是秀姑巒溪泛舟，從民國七十年代就開始興盛，東管處七十六年成立後，也在瑞穗鄉秀姑巒溪的泛舟起點站興建秀姑巒溪遊客中心，遊客中心的尖頂建築、外加仿照竹、木建材的外觀，很有南洋風情，加上高大的頭目圖騰柱，成為瑞穗鄉觀光最具代表性的地標，二○○九年曾整修過一次門面。

由於傳出要拆除，也讓花蓮民眾及遊客都很不捨，還有人刻意前往遊客中心拍照留念，瑞穗鄉民黃家榮說，泛舟遊客中心充滿大家的回憶，要拆了大家都很捨不得，對於新的遊客中心也充滿期待。

東管處花蓮管理站主任林李清儀說，遊客中心受到地震、颱風影響，除了內部漏水嚴重，結構體也有受損，因此東管處預計在今年秋天泛舟季節結束後，展開遊客中心拆除工程，預計十一月底前會完成拆除；他也說，由於頭目圖騰柱很有特色，也是遊客來到泛舟中心一定會合影的對象，因此研擬繼續保留。

至於遊客中心新建工程目前還在規劃設計中，將採取「國際標」進行設計及發包，與露營區做整體規劃，新建築預計最快明年初動工、工期約一年半，希望給遊客全新的感受，並提供更完善的服務。

在全新遊客中心完工前，東管處也計畫在停車場搭建臨時遊客中心，繼續提供遊客相關的旅遊諮詢及服務。