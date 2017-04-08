〈北部〉明星光環加持 梅花湖遊客人數最多

2017-04-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕梅花湖是宜蘭縣遊客人數最多的縣管風景區，年平均遊客數一百一十萬人次，縣府工旅處副處長池騰聯說，梅花湖區位佳，鄰近許多休閒農場，加上作家吳淡如在此開設小熊書房，有明星光環加持，躍升為全縣最受歡迎的景點。

吳淡如在此開店

梅花湖在民國七十三年被劃設為風景特定區，周邊有大進、中山、梅花湖休閒農業區，園區內有環湖步道、碼頭、遊客中心、古道，假日時人擠人，根據統計，今年清明四天連假，就有兩萬四千多人次造訪。

工旅處副處長池騰聯說，梅花湖一帶休閒農業區櫛比鱗次，且交通便利、環境清幽，人氣居高不下，在宜縣十六處縣管風景區，遊客人數排名第一位，更是許多外地遊客走訪宜蘭的首選。