〈北部〉梅花湖環湖步道 明年初完工
2017-04-08
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣梅花湖是縣營風景區中，最具人氣的遊憩景點，步道因風災損壞，行人與環湖電動車動線互相干擾，縣府啟動環湖步道及環境改善工程，分四期施作，預計明年初第四期工程就可完工，除了環境綠美化，也增加電動車行駛道路，讓人、車分流，打造更友善旅遊環境。
包括環境改善工程施作
位在冬山鄉的梅花湖風景區，假日遊客絡繹不絕，但傳出人、車爭道、步道空間不足、通往湖心島動線不佳，另吊橋因風災受損，民國一○三年起，宜縣府施作步道及環境改善工程，分四期進行，總工程經費約四千四百萬元。
梅花湖第一期工程已在一○三年完工，二期工程施工順利，可望本月底完成，三期工程八月大功告成，最後的第四期工程，將在八月發包動工，明年初完成。
宜縣府工旅處副處長池騰聯說，前二期工程針對步道重新整理鋪設，建立水上平台、周邊環境綠美化、湖岸植生復育，建立舒適且無障礙通行水岸步道系統，串連全區環湖動線與臨湖空間延伸，促使觀光與環境復育結合。
增加電動車道路 人車分流
池騰聯說，後續三、四期工程鎖定湖心島動線、獅子會前平台設施及休憩空間、改善通往湖心島吊橋，整合解說和指標系統，方便遊客按圖索驥，在園區輕鬆玩。
池騰聯表示，施工期間，工地都有施工圍籬，但不影響安全，梅花湖照常開放，遊客可租用電動車環湖，飽覽湖光山色；遊客李小姐說，期待整建後的梅花湖，環境更友善，到時再揪友到此一遊。
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