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〈北部〉竹市動物園「請假」再生 推系列活動

2017-04-08

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市立動物園將在五月休園，進行總經費達二‧五億元的「再生計畫工程」，預計明年六月重新開幕，休園前將舉辦「動物園要請假了」系列活動。

操刀動物園區設計的建築師邱文傑，針對再生計畫設計概念及動物園未來樣貌說，將分成高草疏林、濱水動物、猛獸、猴島及可愛動物等五大區域，動物們不用再屈就小小籠地「原地打轉」。民眾可在濱水動物區看到河馬與鵝、鴨等動物，走進猴島區，會讓人有「人在看猴子、猴也在看人」的感覺。

新竹動物園表示，休園前將舉辦一系列活動，即日起到月底，在遊客中心會有兒童角落故事、老鷹想飛紀錄片、黑鸛影像裝置展、世界地球日、動物大發現APP等活動。

動物園另設有當代藝術家陳沛欣的愛沙尼亞黑鸛影像直播裝置，每週六、日有免費報名觀賞的紀錄片《老鷹想飛》。

二十二日則有「世界地球日」慶祝活動，舉辦「熱帶叢林派對」，「人氣暖爸」宥勝將出席響應，號召守護動物森林家園。

新竹市長林智堅呼籲民眾把握機會，一起重溫動物園的美好點滴。他說，小時候住在動物園附近，對獅子低沉或長臂猿清脆的吼叫聲印象深刻，隨著動物園日漸沒落，他卻沒忘記初衷，一直想幫動物園做些事。擔任議員時期推動「動物園復興運動」，當上市長後成功爭取「交通部觀光局跨域亮點計畫補助」，將重新改造動物園。

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  • 新竹市立動物園休園前舉辦系列活動。後排右六為新竹市長林智堅。（記者王駿杰攝）

    新竹市立動物園休園前舉辦系列活動。後排右六為新竹市長林智堅。（記者王駿杰攝）

  • 新竹市立動物園將在五月休園，預計明年六月重新開幕。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市立動物園將在五月休園，預計明年六月重新開幕。（資料照，記者洪美秀攝）

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標題：〈北部〉竹市動物園「請假」再生 推系列活動


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