〈北部〉涉詐領助理費 國民黨竹縣議員陳栢維收押

2017-04-08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍新竹縣議員、縣議會國民黨團副書記長陳栢維，被控涉嫌詐領助理費，檢方偵辦後聲請羈押，法院昨天裁准；家人為他喊冤，預料將會抗告，力爭清白。

不法所得逾三百萬

檢調掌握陳栢維涉嫌以在中國工作的謝姓男子為人頭助理，佯裝以月薪四萬元聘請謝男，涉案時間可能長達六年。若以一個助理年領十三個半月薪資計算，不法所得超過三百萬元，且疑似流向陳栢維至親，全案擴大偵辦中。

新竹地檢署利用清明節謝男返台掃墓時機請他到案。前天清晨承辦檢察官邱志平指揮台北市調處同步搜索縣議會陳栢維辦公室及其住宅和服務處等，當天深夜當庭逮捕陳栢維後漏夜聲押，昨天院方裁准；謝男則獲檢方以四十萬元交保，限制住居。

檢警調查，新竹縣議會以總額八萬、實報實銷方式，公費補助每名議員僱請助理二到四人不等。

涉案時間恐達六年

陳栢維除僱請胞弟擔任助理，另聘謝姓男子掛名，疑似長達六年之久。

連任三屆縣議員的陳栢維個性「硬頸」，敢衝、敢拚，曾力挺前議長張碧琴脫黨競選縣長，被開除黨籍也在所不惜。為了反對新竹監獄遷建湖口也號召發動抗爭。

地方支持者說，陳栢維是愛惜羽毛的人，曾有助理疑似酒後跟臨檢員警起爭執，還嗆自己是「縣議員陳栢維的助理」。陳栢維聞訊到場了解，當場斥責助理，次日將之革職，不容所屬狐假虎威，令警方留下深刻印象。陳栢維昨天被收押的消息傳出後，引發地方議論。