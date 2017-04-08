〈北部〉藍營質疑幼兒園學費凍漲 桃市府：並無遺漏
2017-04-08
要求撙節貼補經費
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會國民黨團昨天召開記者會，批評市府幼兒園學費凍漲政策是烏賊戰術，因為只凍漲大班學費，卻漏了中、小班，認為市府應該撙節開支以貼補幼兒園經費；市長鄭文燦表示，今年提出漲價的私立幼兒園只有廿四家，這廿四家都確定不漲了，沒有所謂漏了中、小班問題，且市府今年編列二千萬元預算協助幼兒園更新設施，另編六百萬元進行教育訓練，已經有所貼補。
國民黨團書記長徐玉樹表示，凍漲只是烏賊戰術，質疑：「今年不漲，那明年呢？」明明成本增加，卻不准漲價，只會犧牲教學品質；市議員陳美梅認為是一例一休造成幼教業成本大增，市府必須考量因應；市議員梁為超說，市府預算超過一千億元，應該更重視整體教育環境問題，建立補貼機制。
徐玉樹指出，市府舉辦的活動實在太多，應該要節制，且鄭文燦走訪基層時「有求必應」，撙節開支可以從這兩個方向下手。
鄭文燦稱已編2600萬
對此，鄭文燦表示，市府對活動經費都有控管，務求獲得最大成效，以彩色海芋季為例，四百萬元可吸引三十萬人次的遊客，花海藝術節花一千五百萬元，也吸引四十六萬人次遊客，地景藝術節三千萬元更吸引九十萬人次遊客，都達到行銷桃園目的；至於允諾基層的經費，都得經過議會通過，錢絕對都是花在刀口上。
教育局長高安邦指出，今年私立幼兒園收費全面凍漲，未來要調漲收費必須進入審議機制，市府會嚴格把關；今年編列的二千萬元預算，補助私幼改善遊戲空間、廁所、廚房、教學環境，另有六百萬元補助私幼辦理研習進修。
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