〈北部〉葉國傑當選理事長 黃德汶獲聘總幹事

2017-04-08

〔記者周敏鴻／新屋報導〕中壢區漁會昨天召開理監事會議並選舉理事長與常務監事，一如預期，分別由葉國傑、黃清旺以最高九票與三票當選，黃德汶獲聘擔任總幹事，他們盼能持續提供漁民更多更好的服務。

由於桃園檢方接獲漁會賄選情資，六日發動搜索行動，傳訊葉國傑、黃德汶等人，葉國傑、黃德汶訊後被交保候傳，昨天的理監事會議也因此氣氛低迷。

理監事會議中選出理事長與常務監事，結果葉國傑獲全體理事支持、以九票當選理事長，黃清旺也獲得所有監事支持、拿到三票當選常務監事。二人表示，未來將持續推動供銷、運銷與魚市場等業務，為漁民創造更多的福利。