〈北部〉中壢區漁會 當權派勝選涉賄
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中壢區漁會改選結果昨天出爐，當權派大獲全勝卻捲入賄選案，勝選的理事長葉國傑及獲聘的總幹事黃德汶，在選前一天被查獲涉嫌賄選；農業局表示，根據「漁會法」第四十九之一條規定，漁會選任及聘、僱人員，除被判六個月以下得易科罰金或宣告緩刑，被判刑確定者應解除職務。
每票3千不等 4人交保2限居
農、漁會選舉屢屢傳出賄選疑雲，桃園地檢署日前接獲情資，直指中壢區漁會總幹事候聘人黃德汶（五十歲）與哥哥黃德勝（五十二歲）、漁會代表與理事候選人葉國傑（五十六歲）、漁會許姓代表候選人的父親許滿龍（六十歲）、漁會代表候選人葉碧潭（男，五十八歲）及楊文東（六十七歲）等六人，涉嫌以每票三千元不等的價碼行賄漁會會員。
主任檢察官張書華、檢察官陳貞卉蒐證完備後，在選舉前一天、六日上午，指揮桃園市調查處、楊梅警分局員警搜索黃德汶、黃德勝、葉國傑、許滿龍四人住處，並傳喚四人與葉碧潭、楊文東及涉嫌收賄的羅姓等漁會會員多人。
檢方指出，黃德汶的胞兄黃德勝坦承受託於三月間，以每票三千元價碼向有投票權的會員買票，要求羅姓等多名會員投票支持參選代表的葉碧潭、楊文東；羅男等多名會員也坦承收賄，一名會員在偵訊後繳回三千元不法所得。
檢方認為六人涉犯「漁會法」第五十條之一第一項第二款、第一款投票行賄、收賄罪嫌重大，複訊後將黃德汶、許滿龍、葉國傑、黃德勝分別以六十萬、廿萬、十萬、五萬元交保，葉碧潭、楊文東限制住居，全案仍持續擴大清查中。
農業局表示，「漁會法」第四十九之一條規定，漁會選任及聘、僱人員，被判刑確定者應解除職務，但被判六個月以下得易科罰金或宣告緩刑者不在此限；「農會法」第四十六之一條也對農會選任及聘、僱人員有相同規定。
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標題：〈北部〉中壢區漁會 當權派勝選涉賄
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