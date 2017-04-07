〈北部〉礁溪單車輕旅行 體驗在地文化

2017-04-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕礁溪鄉公所舉辦「二○一七礁溪春季自行車輕旅行」，四月二十九日至五月二十二日，每週六推出一日遊、週日及週一推出兩日遊行程，共有八個趟次可以選擇，讓遊客騎單車欣賞頭城、礁溪及壯圍的山海風光，一日遊每趟開放五十人報名，兩日遊每趟開放三十五人，今日起報名額滿為止，詳情可至礁溪鄉公所官網查詢。

「礁溪春季自行車輕旅行」邁入第五屆，往年都只有單車一日遊，今年首度結合頭城與壯圍鄉的旅遊資源，規劃出「吳沙開拓之旅」及「得子口溪之旅」兩條路線，搭配「頭城文化之旅」與「壯圍田野之旅」導覽行程，推出兩日遊行程，讓遊客暢遊頭城、礁溪及壯圍。

礁溪鄉長林錫忠說，「吳沙開拓之旅」自礁溪市區出發至四城，追尋吳沙開拓蘭陽軌跡，深入了解吳沙的豐功偉業，「得子口溪之旅」透過淇武蘭遺址，尋訪十七世紀淇武蘭社噶瑪蘭人蹤跡，每條單車路線均有導覽解說，並搭配手作米飯糰、稻苗盆栽DIY等在地體驗活動。