〈北部〉花女慶90歲 校友先帶學妹種花

2017-04-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮女中將在五月慶祝九十年校慶，學校退休老師兼學姐張淑貞、李淑慧返校，帶學妹們一起在歷史建築「花女校長宿舍」前種花，期盼蜜源植物能吸引蝴蝶、蜜蜂飛舞，學生們說，希望花蓮永遠保持美好的自然環境及生活空間，「有山、有海的日子很幸福！」

原名「花蓮港高等女學校」的國立花蓮女中，創於一九二七年（日本昭和二年），是東台灣第一所高級中等學校，今年將慶祝九十歲生日，將在五月十三日舉辦九十周年校慶大會，還主打環保議題，當天的愛心園遊會不提供一次性餐具，呼籲所有參加的校友、貴賓自備碗筷餐具參加，如真的沒有帶，則需付費十元使用學校購買的紙餐具，希望提倡校園環保！

此外，學校昨天也舉辦植樹活動，特別在學校校門正對面的「舊花蓮港高等女學校校長宿舍」，退休的花蓮女中教師張淑貞和她一手創立的花蓮縣環保工作促進會的志工們，以及學姐李淑慧返回母校，和師生們一起種花。

栽植的樹種也有特別規劃，包括朱槿、矮仙丹、雪茄花等等，都是蜜源植物，開出的花朵可以吸引蜜蜂、蝴蝶造訪，希望美麗的花兒能夠「招蜂引蝶」，帶來美麗的蝴蝶到校園作客，也能美化校園。

校長程膺說，老宿舍建於一九二九年，屬於「高等官舍第三種」，形式等級相當於鄉鎮市長的官舍，全棟都是檜木建材，外牆還有雨淋板設計，形式和工法都具有時代意義，已經在二○○九年完成整修。