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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：宜蘭嚴選

2017-04-07

今年上路的「宜蘭嚴選」，由宜蘭縣政府掛保證，已有番茄、白蒜、南瓜、金棗等4種農特產品共10個農戶，通過檢驗取得認證。

「宜蘭嚴選」設計理念源自於國內食安問題連環爆，宜縣府鼓勵農民栽種健康無毒農特產品，供應安心食材，縣府負責把關並協助行銷；歷經2年試辦期，今年元月啟動，栽培期間，縣府派員到田間採樣抽檢，上市前作農藥殘留檢測，確認零檢出再頒贈標章。

「宜蘭嚴選」採每季檢驗，確保安全無虞，五結鄉青年農民吳柏瑞種植的番茄，最近也拿到認證，產品身價扶搖直上。

（記者江志雄整理）

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標題：〈北部〉小檔案：宜蘭嚴選


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