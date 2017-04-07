〈北部〉農二代種無毒番茄 自己敢吃才賣
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉三十三歲農二代吳柏瑞，堅持友善耕作，與老農父親吳清泉曾有理念衝突，後來種出健康無毒番茄，每公斤身價比傳統農法多出二十％，產值是水稻五倍以上，讓務農半世紀的父親也折服，農會昨辦成果觀摩吸引農民取經，被稱讚是青農箇中翹楚。
吳柏瑞畢業於亞東技術學院電機系，原打算踏進科技業，七年前利用退伍後空檔在家幫農，沒想到未來之路轉個大彎，對番茄家業種出興趣；剛開始依循父親經驗，採傳統農種模式，三年前搭建溫室改採友善農法，父親認為種番茄不噴農藥行不通，父子倆在栽種觀念南轅北轍沒有交集。
獲宜蘭嚴選認證
吳柏瑞上網查詢友善耕作技術，陸續解決雜草、疫病、寒害，告訴父親說「不奢望賺大錢，但要給消費者吃出健康」；吳清泉放手給兒子去做，吳柏瑞沒讓父親失望，今年產量趨於穩定，並取得宜蘭縣政府「宜蘭嚴選」認證；五結鄉農會昨天舉辦成果觀摩會，花蓮區農改場長范美玲、鄉農會總幹事李林欽等人，都稱讚他是青農箇中翹楚。
「友善耕作，愛護土地！」已成為全職農民的吳柏瑞說， 他喜歡吃番茄，自己敢吃才敢賣給消費者，從事友善農業，一度和父親產生觀念拉扯，因為堅持獲得成全，技術經驗已不成問題，但銷售端尚待加強，目前收入優於上班族，朝百萬年薪目標打拚。
吳柏瑞說，當年返鄉務農，同年齡朋友鮮少從農，覺得很孤單，後來經過農政單位引薦，結交不少志同道合，還從中認識未婚妻，接下來想種出取得認證的有機番茄，促使在地農產品升級。
五結鄉農會統計，一公頃水稻平均收益十七萬元，友善耕作番茄超過百萬元，吳柏瑞主力產品「優美大番茄」，六百公克售價六十到八十元，價格高仍供不應求，鄉農會積極推廣這類型精緻農業，盼帶動更多年輕人回鄉歸農。
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標題：〈北部〉農二代種無毒番茄 自己敢吃才賣
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