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〈北部〉箭筍飆高價 花蓮警首次護筍防竊

2017-04-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年閏六月導致箭筍盛產期推遲，都已四月上旬箭筍的產量還是偏低，價格維持一斤三百至四百元高檔，花蓮警方也特地加開夜間巡邏至各箭筍產地山區，提高見警率好讓宵小不敢作怪，希望保護農民一年辛苦栽培的血汗成果，不會平白被竊走。

往年一到四月初清明節前後，箭竹筍進入盛產期價格就因產量大而價錢直直落。萬榮鄉箭筍第二產銷班長王金華說，往年四月份是因為盛產讓箭筍多到賣不出去，價格才一直下滑，但今年迄今箭筍的產量還是很少。他說，有盤商開著貨車到部落收購箭筍，但各家各戶能給出的貨量不多，車子幾乎空著出去。

因為產量少，目前箭筍價格依照品質及筍子粗細，仍維持一台斤三百元甚至四百元高檔，至於未剝殼的箭竹筍則一台斤約一百二十元至一百五十元。

台九線光復鄉路邊賣箭筍的農民多以「一包二百元」販售，實際重量不到一台斤，一台斤至少要賣三百元。攤販說，往年盛產是筍子多到每天都要去巡，今年卻是「今天採收後，要過好幾天再上去才有」，從三月至四月產量維持「細水長流」，最近這一兩週產量有增加了，但仍無法跟往年相比，也會擔心會不會隨著天氣變熱，產量愈來愈少！

鳳林警察分局局長楊峰明說，因應農產品上市初期、季尾價格上漲，花蓮警方過去每年都有「護瓜」、「護柚」等組合巡邏勤務，今年則是第一次「護筍」，原因就是箭筍迄今仍未盛產，導致價格一直維持高檔。

他說，目前鳳林分局由富源派出所針對馬遠村一鄰到九鄰的山區，進行產業道路出入口加強巡邏及路檢，各主要路口設置巡邏箱、且與筍農加強夜間聯繫，晚間八點到十點執行防竊巡邏，遇有可疑人車出路加強盤查，全力防堵宵小佯裝受雇工人伺機偷竊箭筍，也呼籲農民有狀況立刻通知派出所、或撥打一一○報案。

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  • 今年的箭筍似乎沒有盛產期，迄今都維持量少價昂的狀況。 （記者花孟璟攝）

    今年的箭筍似乎沒有盛產期，迄今都維持量少價昂的狀況。 （記者花孟璟攝）

  • 富源派出所警員加強萬榮鄉紅葉、馬遠山區的巡邏，防止箭筍遭竊取。（記者花孟璟翻攝）

    富源派出所警員加強萬榮鄉紅葉、馬遠山區的巡邏，防止箭筍遭竊取。（記者花孟璟翻攝）

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