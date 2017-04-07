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〈北部〉苗栗公館浪漫客庄 邀千人擠福菜

2017-04-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館藝術文化節將於十五、十六日在苗栗特色館登場，公館鄉公所整合地方產業特色及觀光景點，規畫千人擠福菜、親子健行、客語歌唱大賽等活動，邀請遊客「浪漫客庄、遊藝公館」，體驗客家文化。

縣長徐耀昌表示，公館鄉擁有「福菜之鄉」美譽，並曾締造「千人踏鹹菜」記錄，勤儉持家的客家婦女將芥菜醃製及曬乾，製成酸菜、福菜、梅干菜，料理出各式佳餚，成為最具傳統客家美食。 

公館鄉在陶藝發展上占有一席之地，徐耀昌說，縣府已向經濟部中小企業度爭取到一千萬元補助經費，推動茶、陶產業結合，讓陶藝產業風華再現。

鄉長曾美露說，活動將由千人擠福菜率先登場，兩天活動均規畫有農夫市集及陶藝DIY，民眾只要捐兩張當月發票，即可兌換材料，募得發票將捐給華山基金會。

十六日將舉辦客語歌唱大賽，報名參賽者可獲得一百元農特產品抵用券，冠軍獎金一萬元；當天還有親子健行活動。活動訊息可至公館鄉公所全球資訊網查詢。

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  • 「浪漫客庄、遊藝公館」安排有陶藝展。（記者彭健禮攝）

    「浪漫客庄、遊藝公館」安排有陶藝展。（記者彭健禮攝）

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