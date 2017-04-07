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〈北部〉35個社區新亮點 明起秀成果

2017-04-07

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣今年由社區規劃師領軍打造卅五個社區新亮點，明天起到十五日在竹北新瓦屋舉辦成果展，以翻轉老化、友善土地、生活美學和文化傳承四大主題，呈現各自的特色，十五日還有戶外動態展，讓民眾感受社區營造魅力！

縣府秘書長蔡榮光表示，新竹縣社區營造連續兩年獲文化部評定為優等，社造以景觀切入，看得到、摸得著，大家有感之後，透過社規師的操作，最終找到社區的利基和商機。

在「翻轉老化」方面，有銀髮族打造的共食平台、公園涼亭或樂活菜園；「友善土地」部分，改善土地與水資源環境，推廣食農教育；「生活美學」主題則透過藝術裝置、環境整頓美化家園；「文化傳承」主題是老中青三代合作，找回在地的記憶與文化。

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，今年共卅二個社區參與培訓，在各鄉鎮市打造卅五個新亮點，明天到十五日每天上午十點到下午五點，在集會堂推出靜態展，十五日戶外動態展，還有精彩的社區表演、戲劇偶頭DIY、社區媽媽美食、手作工藝品等。

十五日配合闖關活動與講解，前三百名闖關成功民眾，可獲得十三好市集現金兌換券，當天還有十三好市集展售。

縣府自一○一年重新啟動社規師培訓計畫，累積培訓三百六十名社規師，打造一百四十五個社區亮點。有興趣的民眾可上「新竹縣社區規劃師加油站」臉書粉絲團查詢。

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  • 新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，以翻轉老化、友善土地、生活美學和文化傳承四大主題，呈現各自的特色！ （記者廖雪茹攝）

    新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，以翻轉老化、友善土地、生活美學和文化傳承四大主題，呈現各自的特色！ （記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，以翻轉老化、友善土地、生活美學和文化傳承四大主題，呈現各自的特色！ （記者廖雪茹攝）

    新竹縣社區規劃師駐地操作計畫成果展，以翻轉老化、友善土地、生活美學和文化傳承四大主題，呈現各自的特色！ （記者廖雪茹攝）

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