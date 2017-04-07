〈北部〉35個社區新亮點 明起秀成果
2017-04-07
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣今年由社區規劃師領軍打造卅五個社區新亮點，明天起到十五日在竹北新瓦屋舉辦成果展，以翻轉老化、友善土地、生活美學和文化傳承四大主題，呈現各自的特色，十五日還有戶外動態展，讓民眾感受社區營造魅力！
縣府秘書長蔡榮光表示，新竹縣社區營造連續兩年獲文化部評定為優等，社造以景觀切入，看得到、摸得著，大家有感之後，透過社規師的操作，最終找到社區的利基和商機。
在「翻轉老化」方面，有銀髮族打造的共食平台、公園涼亭或樂活菜園；「友善土地」部分，改善土地與水資源環境，推廣食農教育；「生活美學」主題則透過藝術裝置、環境整頓美化家園；「文化傳承」主題是老中青三代合作，找回在地的記憶與文化。
縣府交通旅遊處長李銷桂表示，今年共卅二個社區參與培訓，在各鄉鎮市打造卅五個新亮點，明天到十五日每天上午十點到下午五點，在集會堂推出靜態展，十五日戶外動態展，還有精彩的社區表演、戲劇偶頭DIY、社區媽媽美食、手作工藝品等。
十五日配合闖關活動與講解，前三百名闖關成功民眾，可獲得十三好市集現金兌換券，當天還有十三好市集展售。
縣府自一○一年重新啟動社規師培訓計畫，累積培訓三百六十名社規師，打造一百四十五個社區亮點。有興趣的民眾可上「新竹縣社區規劃師加油站」臉書粉絲團查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
鐵道舊山線活化 苗栗、台中不同調
苗縣府爭取經費，利用台鐵舊山線鐵道，打造Railbike（鐵道自行車），並在中彰投苗區域治理平台爭取延伸到台中段。不過，時代力量立委洪慈庸，…
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 「撿到」勝投王 游宗儒被虧慘
- 港武俠小說家 黃易65歲猝逝
- 霧霾索賠 南韓環團控告中國
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
- 化武滅門 同一家族22死
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 360公里外相機失主 暖警憑一張照找到
- 「老」柯隆好投 前東家送暖
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 快來看！陳德烈要裸身做菜囉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft foundation bill
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- M/G Tasaki 穿透珍珠
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 媽媽抱6月嬰跳樓 獨活殺人罪被訴
- 美高球名人賽「 黑金」開球飆桿
- 將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司
- 替代役助長照 衛福部：可行性較高
- 楊家維代打 再見3分砲
- 玖壹壹老闆遭起底 老爸竟是前議員
- 《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會
- 鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
- 明華園領軍 傳統藝術下鄉扎根
- NBA Live》力拚四連勝 林書豪率隊踢館魔術
- 一例一休發酵 客運3月票價漲18.28％
- 巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥
- 等待就業報告 美國股市小漲
- 公然辱罵醫護 可罰5萬元
- 高球》背傷不適 球王強森忍痛退出名人賽
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫
- 美國第一VS.中國夢 全球關注
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉35個社區新亮點 明起秀成果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分