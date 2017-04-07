〈北部〉新竹漁港清淤 絞吸船、沙腸袋上陣

2017-04-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹漁港航道淤積情況嚴重，新竹市政府今年獲漁業署補助三千萬元進行清淤作業，首度使用清除淤沙效果高的「絞吸船」和「沙腸袋」，預計清出十七萬立方米的淤沙，五月完工。

市府產業發展處漁業科表示，清淤後航道更順暢，漁民出海捕魚不用繞道，可省油耗。

補助三千萬 方式與北高同等級

漁業科表示，新竹漁港因為漂沙嚴重，約每兩年清淤一次，今年發包的工程單位採用最新且進水深度較深的「絞吸船」清除淤沙 ，與台北港、高雄港同等級的方式，可更快清除航道的淤沙，抽出來的淤沙則會做為漁港北突堤養灘之用，且會使用最新的「沙腸袋」裝沙子，配合潮汐， 與漁港的景觀融為一體，未來可望與國際風箏賽場結合。

漁業科長謝濬鴻說，漁港過去因航道淤沙情況嚴重，漁民出海常要呈「Ｓ」型的彎道出港捕魚，不僅油耗嚴重，更常要看潮夕出海及進港，今年清淤希望有立竿見影效果，讓漁船出港可直行快速出港。

謝濬鴻說，最新型「絞吸船」功能性強，比過去使用的「平台船」可以更快處理淤沙，是平台船的五、六倍之快，能節省時間，兩個月就可完成十七萬立方米的抽沙作業，加上使用「沙腸袋」養灘，將讓漁港北突堤的景觀融入潮汐中。