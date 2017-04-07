〈北部〉桐花婚禮加碼16對 限苗縣民報名

2017-04-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗縣府日前宣布，今年的桐花婚禮，中國湖北省武漢市將組卅六對參與，國內也將提供卅六對名額報名。但相較去年，國內有六十六對名額，今年減少了近一半；縣府昨天強調「武漢市新人是自費」避免誤會，縣長徐耀昌也宣布加碼十六對，供縣民參加。

苗栗縣桐花婚禮，今年邁入第十二屆，過去每年都吸引全國各地新人報名參加，已有超過一千對新人在浪漫的「五月雪」場景中，互許終身，是國內知名的集團結婚活動。

中國壓縮名額？ 縣府釋疑

日前，武漢市參訪團拜會縣府，縣府預告今年桐花婚禮，將與武漢市合作舉辦，提供雙方各卅六對新人報名參加。訊息一出，不少民眾致電縣府「擔心名額少，報名不到」，認為「名額遭對岸壓縮」，縣府於昨天活動宣傳釋疑。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，今年中央、縣府預算減少，加上首度辦理「桐樂會」，邀請過去參與的新人「回娘家」，所以名額減少；他強調，參與桐花婚禮的武漢市新人都是自費，沒有動支到活動公帑。

徐耀昌說，此次參與桐花婚禮的武漢市新人，將在台進行八天七夜之旅，並在苗縣停留三天兩夜；而桐花婚禮當天，湖北旗袍協會也將帶來旗袍走秀，共襄盛舉。

為了避免縣民向隅，徐耀昌也宣布再加碼十六對名額，供縣民報名，總計八十八對，象徵吉利大發。林彥甫說，今年卅六對中，有十八對縣民保障名額，再加碼十六對，總計卅四隊，較去年縣內卅對新人報名多。

桐花婚禮將於五月七日，在三義鄉西湖渡假村辦理，九日開始報名；「桐樂會」於十五日開始報名。相關資訊可上「苗栗文化觀光旅遊網」、臉書粉絲專頁「苗栗玩透透」，或洽服務專線：037-256600。