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〈北部〉泰豐火災82％和解 賠民眾279萬

2017-04-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕泰豐輪胎公司在一月十七日發生火警，造成周邊民眾財產損失，市府成立求償專案小組，受理民眾求償共五十六件，已有四十六件達成和解，和解金額二七九萬元，和解率八十二％，其餘十件之中，有九件屬於公害糾紛，已轉到環保署公害糾紛調處裁決程序處理，另有一位屋主認為火警造成房價下跌，要求賠償兩百萬元，專案小組建議民眾提出民事訴訟。

此外，市府有十五個機關因為這場火警造成損害，也與泰豐公司達成和解，賠償金額為一七五萬元，周邊兩個國中受損，泰豐輪胎也承諾修復。

另在環境污染部分，根據環保局資料，共有中壢、平鎮、觀音、大園、新屋區共一五九個里受影響，泰豐輪胎也原則同意賠償，但金額仍在協商。

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