〈北部〉踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
2017-04-07
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園「彩色海芋季」正在大園區溪海花卉園區舉行，已吸引二十多萬人次參觀，記者直擊發現，不少遊客缺乏公德心，跨越管制線踩進花田拍照，甚至出現偷拔花等亂象，人數有限的工作人員難以勸導，附近居民也抱怨，聖德北路是狹窄的兩線道，大量車潮湧入，造成交通打結，違規停車影響居民出入。
市府農業局則表示，類似情形不多，已努力掌控場內外的賞花秩序；市府副秘書長邱俊銘也說，大園警分局已派駐警力維持交通，彩芋花區也有六名志工協助勸阻，但為了不掃遊客的興，除非行徑太誇張，才會強硬勸離，呼籲遊客發揮公德心自制。
負責維護彩芋的花農王應和說，大量遊客湧入，很開心也很有成就感，但部分遊客踩進花田拍照，很可能傷害海芋的塊根，或折傷海芋，導致細菌感染，甚至引發具傳染性的「軟腐病」，造成整片花田爛光光，相信遊客都不是故意的，但看了還是很心疼。
負責草花的大園區農會花卉產銷班班長呂世皓說，田埂間有步道，希望遊客踩在步道上拍照，不要踩進花田摘花。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
鐵道舊山線活化 苗栗、台中不同調
苗縣府爭取經費，利用台鐵舊山線鐵道，打造Railbike（鐵道自行車），並在中彰投苗區域治理平台爭取延伸到台中段。不過，時代力量立委洪慈庸，…
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 「撿到」勝投王 游宗儒被虧慘
- 港武俠小說家 黃易65歲猝逝
- 霧霾索賠 南韓環團控告中國
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
- 化武滅門 同一家族22死
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 360公里外相機失主 暖警憑一張照找到
- 「老」柯隆好投 前東家送暖
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 快來看！陳德烈要裸身做菜囉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft foundation bill
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- M/G Tasaki 穿透珍珠
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 媽媽抱6月嬰跳樓 獨活殺人罪被訴
- 美高球名人賽「 黑金」開球飆桿
- 將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司
- 替代役助長照 衛福部：可行性較高
- 楊家維代打 再見3分砲
- 玖壹壹老闆遭起底 老爸竟是前議員
- 《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會
- 鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
- 明華園領軍 傳統藝術下鄉扎根
- NBA Live》力拚四連勝 林書豪率隊踢館魔術
- 一例一休發酵 客運3月票價漲18.28％
- 巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥
- 等待就業報告 美國股市小漲
- 公然辱罵醫護 可罰5萬元
- 高球》背傷不適 球王強森忍痛退出名人賽
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫
- 美國第一VS.中國夢 全球關注
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分