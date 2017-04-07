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〈北部〉踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制

2017-04-07

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園「彩色海芋季」正在大園區溪海花卉園區舉行，已吸引二十多萬人次參觀，記者直擊發現，不少遊客缺乏公德心，跨越管制線踩進花田拍照，甚至出現偷拔花等亂象，人數有限的工作人員難以勸導，附近居民也抱怨，聖德北路是狹窄的兩線道，大量車潮湧入，造成交通打結，違規停車影響居民出入。

市府農業局則表示，類似情形不多，已努力掌控場內外的賞花秩序；市府副秘書長邱俊銘也說，大園警分局已派駐警力維持交通，彩芋花區也有六名志工協助勸阻，但為了不掃遊客的興，除非行徑太誇張，才會強硬勸離，呼籲遊客發揮公德心自制。

負責維護彩芋的花農王應和說，大量遊客湧入，很開心也很有成就感，但部分遊客踩進花田拍照，很可能傷害海芋的塊根，或折傷海芋，導致細菌感染，甚至引發具傳染性的「軟腐病」，造成整片花田爛光光，相信遊客都不是故意的，但看了還是很心疼。

負責草花的大園區農會花卉產銷班班長呂世皓說，田埂間有步道，希望遊客踩在步道上拍照，不要踩進花田摘花。

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  • 許多遊客擅自跨越管制線，踩進花田拍照。（記者陳昀攝）

    許多遊客擅自跨越管制線，踩進花田拍照。（記者陳昀攝）

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