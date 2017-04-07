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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉賞機勝地 近距離感受震撼

2017-04-07

〔記者邱奕統／大園報導〕A15站離桃園國際機場不遠，一出站就可見到飛機起降的巨大身影，轟隆隆的引擎聲響更添臨場感，近距離看飛機、感受飛機從頭頂呼嘯而過，是A15站獨有的特色。

桃園機場附近看飛機起降的地點，除了機場戰備聯絡道，在機場周邊的台十五線國際路、中正東路等，有不少以賞機為主題的咖啡廳，是喜愛欣賞飛機同好的聚集地，經常可見飛機迷搶拍飛機起降的瞬間影像，大園國中也是熱門的賞機景點。

機場戰備聯絡道距離A15站約四．六公里，出站後，沿橫湳路走到底，再接中正東路、桃五號道路即可抵達，聯絡道路寬闊，與機場間僅有鐵絲網、柵欄等阻隔，飛機起降近在眼前。

大園國中距A15站約二．八公里，學校後方的小路也是賞機景點之一，出站後沿橫湳路、中正東路再接平安路，在中華路口右轉即可抵達，小路與機場間隔著埔心溪，由於在機場跑道盡頭，也可近距離欣賞飛機起降。

大園國小校內 大園尖山遺址屬新石器晚期

另外，距離車站約一．五公里的大園國小，校內有距今約二千七百多年「大園尖山遺址」，經考古鑑定屬於新石器的圓山文化晚期，有「陶片」、「石刀」等出土遺物。

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  • 大園站離桃園國際機場不遠，可以近距離看飛機起降。（記者邱奕統攝）

    大園站離桃園國際機場不遠，可以近距離看飛機起降。（記者邱奕統攝）

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