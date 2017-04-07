〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A15大園站 跟著航空城計畫走
2017-04-07
〔記者邱奕統／大園報導〕桃園機場捷運在大園區共有三站，A15大園站是機捷南下進入大園區的首站，位於橫湳一路，後方緊鄰新街溪，周遭都是田園風光，未來將隨桃園航空城都市計畫整體開發，與A11坑口站都屬於先有站體規劃、後續等待開發的車站。
鄰近國道二號 規劃旅運及產銷園區
A15站距離國道二號不遠，橫湳一路是單行道，要從橫湳路彎進去，路口有指示牌，橫湳一路以ㄇ字型繞過站體後，再接回橫湳路，可接中正東路上的國道二號。
A15站為高架車站，只有一個出入口，位在橫湳一路東面，有九條公車路線行經，可往返大園區公所、大園、觀音、潮音、下古亭、沙崙、中壢、A16橫山站等地，出口旁有Youbike租賃站，停車場可供二十輛汽車與九十四輛機車停放。
A15站位於大園都市計畫，早期周邊開發原本規劃以擴大大園都市計畫方式進行，後來因桃園航空城計畫，與機捷坑口站、橫山站一樣，都被納入桃園航空城計畫內，在前縣府時期定位為「台灣門戶區」，市長鄭文燦上任後，改為「旅運及產銷園區」，以A15站及國道二號大園交流道為中心，將發展過境旅館、台灣精品交易平台、免稅商店，及精緻農特產品加值產銷中心等。
市府也計畫打通大園區的外環道路，包含大園站連接至大園客運園區，計畫開闢三十公尺寬、總長約二．三公里的外環道，並規劃公車往返大園市區與捷運站，讓交通更便利。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
鐵道舊山線活化 苗栗、台中不同調
苗縣府爭取經費，利用台鐵舊山線鐵道，打造Railbike（鐵道自行車），並在中彰投苗區域治理平台爭取延伸到台中段。不過，時代力量立委洪慈庸，…
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 「撿到」勝投王 游宗儒被虧慘
- 港武俠小說家 黃易65歲猝逝
- 霧霾索賠 南韓環團控告中國
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
- 化武滅門 同一家族22死
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 360公里外相機失主 暖警憑一張照找到
- 「老」柯隆好投 前東家送暖
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 快來看！陳德烈要裸身做菜囉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft foundation bill
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- M/G Tasaki 穿透珍珠
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 媽媽抱6月嬰跳樓 獨活殺人罪被訴
- 美高球名人賽「 黑金」開球飆桿
- 將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司
- 替代役助長照 衛福部：可行性較高
- 楊家維代打 再見3分砲
- 玖壹壹老闆遭起底 老爸竟是前議員
- 《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會
- 鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
- 明華園領軍 傳統藝術下鄉扎根
- NBA Live》力拚四連勝 林書豪率隊踢館魔術
- 一例一休發酵 客運3月票價漲18.28％
- 巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥
- 等待就業報告 美國股市小漲
- 公然辱罵醫護 可罰5萬元
- 高球》背傷不適 球王強森忍痛退出名人賽
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫
- 美國第一VS.中國夢 全球關注
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A15大園站 跟著航空城計畫走
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分