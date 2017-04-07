〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A15大園站 跟著航空城計畫走

2017-04-07

〔記者邱奕統／大園報導〕桃園機場捷運在大園區共有三站，A15大園站是機捷南下進入大園區的首站，位於橫湳一路，後方緊鄰新街溪，周遭都是田園風光，未來將隨桃園航空城都市計畫整體開發，與A11坑口站都屬於先有站體規劃、後續等待開發的車站。

鄰近國道二號 規劃旅運及產銷園區

A15站距離國道二號不遠，橫湳一路是單行道，要從橫湳路彎進去，路口有指示牌，橫湳一路以ㄇ字型繞過站體後，再接回橫湳路，可接中正東路上的國道二號。

A15站為高架車站，只有一個出入口，位在橫湳一路東面，有九條公車路線行經，可往返大園區公所、大園、觀音、潮音、下古亭、沙崙、中壢、A16橫山站等地，出口旁有Youbike租賃站，停車場可供二十輛汽車與九十四輛機車停放。

A15站位於大園都市計畫，早期周邊開發原本規劃以擴大大園都市計畫方式進行，後來因桃園航空城計畫，與機捷坑口站、橫山站一樣，都被納入桃園航空城計畫內，在前縣府時期定位為「台灣門戶區」，市長鄭文燦上任後，改為「旅運及產銷園區」，以A15站及國道二號大園交流道為中心，將發展過境旅館、台灣精品交易平台、免稅商店，及精緻農特產品加值產銷中心等。

市府也計畫打通大園區的外環道路，包含大園站連接至大園客運園區，計畫開闢三十公尺寬、總長約二．三公里的外環道，並規劃公車往返大園市區與捷運站，讓交通更便利。