〈北部〉桃市24家私幼喊漲 市長：今年凍漲
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市有三百七十七家私立幼兒園，其中有廿四所收托五歲以上孩童的業者，醞釀從八月起漲價，平均漲幅十三％，漲價理由分別是調高教保服務人員薪資、餐費、反映交通費成本，以及因「一例一休」所需支付的加班費等，但桃園市收費審議小組尚未核准；對此，市長鄭文燦昨晚表達最新立場，他明確裁示「今年凍漲」。
教育局指出，教育部提供五歲幼兒的幼教補助，收托五歲以上幼童的私立幼兒園若要調整收費，必須經過審議，至於收托二至四歲的私立幼兒園，只需在新學年度開始前公布收費金額，並報請教育局備查即可。
原申請8月起調整 平均漲幅13％
教育局表示，今年共有廿四所收托五歲以上幼童的私立幼兒園申請從八月起漲價，十六所的理由是增加教保服務人員薪資、七所是反映餐費及交通費成本，只有一所是因為實施「一例一休」，週末辦理活動要支付加班費。
教育局說，桃園市的私立幼兒園，一學期的平均收費為五萬○三九二元，以行政區比較，平均學費最貴的是桃園區的五萬二○四六元，最便宜是龜山區的四萬二一八七元；若以單一私幼來說，收費最貴的一學期十萬五千元、最便宜兩萬七一五○元。
私立幼兒園代表團體之一的「桃園市陽光幼教協會」理事長林彥綸說，物價上漲，幼兒園的經營成本一直增加，再加上一例一休，常在假日辦活動的幼兒園就必須支付加班費，申請調漲在所難免。
桃園市收費審議小組家長團體代表王傳文的兩個小孩都就讀私立幼兒園，他認為，幼兒園的餐費與交通費都不便宜，以這樣的理由漲價很難接受，但如果是反映在教保員的薪資上，還說得過去，因為許多教保員只領基本工資，流動率高，造成小朋友必須不斷適應新老師，這對幼兒發展教育不利。
桃園區張姓、中壢區吳姓家長都反對，表示私立幼兒園的學雜費已貴得離譜，業者再用各種名目漲價，讓薪水沒漲的家長負擔更重，漲價沒道理。
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標題：〈北部〉桃市24家私幼喊漲 市長：今年凍漲
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