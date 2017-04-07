〈北部〉即時交通資訊 宜縣擬開發APP
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府規劃的智慧交通管理（ITS）計畫出爐，擬開發即時交通資訊APP，配合交通部設置的「東部區域交控中心」，整合縣內路況、停車空間及車禍狀況等交通資訊；民眾只要下載APP就可獲得即時資料；縣府建設處表示，計畫案已送至交通部，預計爭取八千多萬元經費，改善縣內交通問題。
交通部推動「智慧交通管理系統計畫」，今年起連續四年共編列三十億元預算，針對全國交通路網管理、智慧交通運輸管理、多元運作共享、資訊分析系統及勤務指揮管理等面向，要求各縣市研擬可行方案，提案競爭爭取預算，今年編列五億餘元，後三年則各編列八億餘元經費。
交通部長賀陳旦曾承諾，把宜蘭當作智慧運輸示範點，協助解決縣內交通問題；縣府已向交通部提案，將先爭取前兩年計畫，總經費八千多萬元，要在縣內建置智慧運輸系統，開發整合式APP，並於宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、三星鄉及員山鄉增設eTag偵測設備，將國道、省道等交通資訊，整合到交通部的東部區域交控中心，再透過APP通知用路人，達到交通引導效果。
縣府也打算在礁溪鄉與羅東鎮公有停車場，建置智慧停車管理系統，在主要道路設置停車引導看板，顯示公有停車場的車位，方便用路人參考，如推行順利，會擴及其它鄉鎮主要道路設置。
建設處長林國民指出，交通部的東部區域交控中心，除了彙整縣內智慧運輸系統資訊，也結合國五坪林行控中心、蘇花改交控中心、花蓮交控中心、新北交控中心提供的交通資訊，透過大數據迅速傳遞即時交通資訊給用路人。林國民說，交通部多次提及，宜蘭是設置智慧運輸系統優先區域，不過，相關計畫還是要跟其它縣市競爭，能否爭取到全數經費還不確定，計畫何時能夠通過，仍待交通部通知。
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標題：〈北部〉即時交通資訊 宜縣擬開發APP
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