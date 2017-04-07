〈北部〉礦權展延 亞泥員工、環團對嗆
立委考察 員工高喊反污名
〔記者王錦義、楊雅民／綜合報導〕亞洲水泥新城山礦場的礦權在礦物法修法前夕通過展延廿年，朝野立委齊轟、要求撤銷，立法院經濟委員會昨到花蓮考察，早上先到亞洲水泥聽取簡報，廠內許多員工高舉「要工作、反污名」，而廠外則是部落民眾跟著環團一起抗議，經濟與環保兩難問題再度碰撞，下午則到台灣水泥考察。
委員會召集人高志鵬說，礦物局「月亮初一、十五不一樣」，三個多月就展延亞泥礦權引發爭議，台泥就慢慢審，就他了解，過去亞泥在原住民土地上開採水泥礦，當初是有不太正義的部分，例如在族人不知情狀況下就簽署權利放棄書，甚至還有不同人卻都是同一份筆跡的問題，因此委員會決議要成立調閱小組，要重現過去申請過程中的文件，希望讓相關文件、程序能更透明，目前是希望經濟部能撤銷之前通過的部分，重新審視程序正義，他也會以律師的身分，協助族人提出訴願。
原民：部落不知情 不尊重
「山林在哭泣」，部落田姓族人說，亞泥礦場有超過半數土地是原住民保留地，亞泥在他們村子上頭挖礦，他們住在下面長年擔心會有土石流問題，而且落石、爆炸聲都讓他們的生活品質下降，說有提供工作，但整個富士村一千多人，只有廿二人在亞泥工作，而且還多數都是臨時工，正職工作很少，這次再展延廿年，都沒有讓部落知情，依照原基法應該讓部落行使同意權，對於部落相當不尊重。
亞泥：依法通過審查及開採
亞泥則強調，「早已沒有在國家公園內採礦」，亞泥員工及協力廠商約提供一千多個工作機會，九成八以上都是花蓮在地人，其中原住民約佔四十四％，而花蓮廠在開採後都依照相關規定進行綠化復育，而開採過程水土保持、土石流防範也都依照專家、法規進行，礦權在今年十一月廿二日屆滿，期滿前六個月到一年間，得申請展限，每次展限不得超過廿年，亞泥已在去年十一月廿五日提出申請礦權展限，並已依法在今年三月十四日通過經濟部及礦務局審查，核准礦權展限。
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標題：〈北部〉礦權展延 亞泥員工、環團對嗆
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