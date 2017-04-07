〈北部〉鐵道舊山線活化 苗栗、台中不同調

2017-04-07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗縣府爭取經費，利用台鐵舊山線鐵道，打造Railbike（鐵道自行車），並在中彰投苗區域治理平台爭取延伸到台中段。不過，時代力量立委洪慈庸，卻爭取舊山線觀光列車復駛，對於舊山線的活化，台中、苗栗似乎不同調，成了火車「撞」鐵道自行車。

苗縣府文化觀光局長林彥甫表示，縣府以「舊山線魅力世遺．國際慢城」入選交通部觀光局「跨域亮點計畫」，獲中央三億元補助款，去年起推動全台首創的鐵道自行車體驗，目前規劃由勝興車站到魚藤坪斷橋之間近四公里的路線，車輛、鐵道已完成測試，進入招商階段，預計於年底試營運。

舊山線復駛 相關問題待克服

對於洪慈庸爭取台中市后里、泰安段的舊山線復駛，林彥甫認為，舊山線於八十七年停駛至今近廿年，台鐵、苗縣曾嘗試推動舊山線復駛，不過老火車頭保養維護不易，營運成本高、不利招商，使得舊山線復駛多年來無法成行。縣府多年前，曾於暑假期間，辦理CK124、101等老火車頭搭乘體驗，每回都虧損約一百萬元，若台中市府能克服相關問題，他樂觀其成。

苗縣府於中彰投苗區域治理平台會議中提出，勝興車站到魚藤坪斷橋為短期計畫，可配合明年台中市后里國際花博開幕；中、長期計畫，則爭取延伸到三義火車站、台中泰安及后里站。

開發鐵道自行車 增電動馬達

文觀局表示，舊山線已開發試乘的原型車，除人力踩踏，增加了電動馬達輔助，遊客如覺得吃力可以改為電動行駛。

文觀局認為，舊山線從三義火車站到勝興車站、魚藤坪斷橋至泰安車站，全長約十五．九公里，沿線經過八座隧道、三座鐵橋，可欣賞古意盎然的老舊站房、匠心獨具的鐵橋建築，若能藉由鐵道自行車馳騁欣賞沿線美景，將是國際的一顆旅遊亮點。