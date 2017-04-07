〈北部〉桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
2017-04-07
〔記者周敏鴻、謝武雄／綜合報導〕桃園農業博覽會從四月廿二日到五月十四日試營運，位於新屋區台十五線、東興路交叉口旁的會場，硬體工程已完成九十％以上，農博辦公室主任邱品方表示，八大主題展區預計十五日完成佈展，希望遊客耐心等到廿二日開幕時再來參觀，以免工地危險。
邱品方說，位於東興路兩側的農博會場已整平土地，並鋪設碎石子等材質的地板、搭建穀倉等特色建築，硬體工程已接近完工，近日會著手進行八大主題展區的佈展事宜，一旁的埤塘湖面也鋪上太陽能電板，示範「浮島光電」的綠能，產生的電力供應農業博覽會展期使用。
聚紡贊助3500套志工背心
農業博覽會期間，市府招募三千多名志工輪班參與導覽服務，位於觀音工業區的聚紡公司是桃園在地企業，以獨家開發的環保機能素材，贊助三千五百套排汗背心及帽子，提供給農博的志工使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
鐵道舊山線活化 苗栗、台中不同調
苗縣府爭取經費，利用台鐵舊山線鐵道，打造Railbike（鐵道自行車），並在中彰投苗區域治理平台爭取延伸到台中段。不過，時代力量立委洪慈庸，…
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 「撿到」勝投王 游宗儒被虧慘
- 港武俠小說家 黃易65歲猝逝
- 霧霾索賠 南韓環團控告中國
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 自由廣場》國民兩黨各有難念的經
- 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
- 化武滅門 同一家族22死
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 360公里外相機失主 暖警憑一張照找到
- 「老」柯隆好投 前東家送暖
- 《母親節前哨戰特刊》變白皙 經典嘗鮮55折起
- 快來看！陳德烈要裸身做菜囉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft foundation bill
- 深夜送別老大 周慧敏痛失毛小孩
- M/G Tasaki 穿透珍珠
- 川習會登場前 歐洲股市漲多跌少
- 《謠言終結站》深色味噌易產生毒素? 食藥署︰無害啦
- 媽媽抱6月嬰跳樓 獨活殺人罪被訴
- 美高球名人賽「 黑金」開球飆桿
- 將第三方維修用戶鎖機 澳洲消委會控告蘋果公司
- 替代役助長照 衛福部：可行性較高
- 楊家維代打 再見3分砲
- 玖壹壹老闆遭起底 老爸竟是前議員
- 《母親節前哨戰特刊》必買!年度美妝盛會
- 鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
- 明華園領軍 傳統藝術下鄉扎根
- NBA Live》力拚四連勝 林書豪率隊踢館魔術
- 一例一休發酵 客運3月票價漲18.28％
- 巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥
- 等待就業報告 美國股市小漲
- 公然辱罵醫護 可罰5萬元
- 高球》背傷不適 球王強森忍痛退出名人賽
- 救援兄弟 羅曼Ready！
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 北市中華路二段舊公寓大火 3人送醫
- 美國第一VS.中國夢 全球關注
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分