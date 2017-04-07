〈北部〉桃園農博硬體快搞定 22日起試營運

2017-04-07

〔記者周敏鴻、謝武雄／綜合報導〕桃園農業博覽會從四月廿二日到五月十四日試營運，位於新屋區台十五線、東興路交叉口旁的會場，硬體工程已完成九十％以上，農博辦公室主任邱品方表示，八大主題展區預計十五日完成佈展，希望遊客耐心等到廿二日開幕時再來參觀，以免工地危險。

邱品方說，位於東興路兩側的農博會場已整平土地，並鋪設碎石子等材質的地板、搭建穀倉等特色建築，硬體工程已接近完工，近日會著手進行八大主題展區的佈展事宜，一旁的埤塘湖面也鋪上太陽能電板，示範「浮島光電」的綠能，產生的電力供應農業博覽會展期使用。

聚紡贊助3500套志工背心

農業博覽會期間，市府招募三千多名志工輪班參與導覽服務，位於觀音工業區的聚紡公司是桃園在地企業，以獨家開發的環保機能素材，贊助三千五百套排汗背心及帽子，提供給農博的志工使用。