〈北部〉中路風禾公園公設 鄭文燦批不及格
2017-04-07
水泥磨石子長椅不舒服
〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨視察中路重劃區風禾公園公共設施，他批評「根本不及格」，不但滯洪池設計粗糙，水泥磨石子的長條形座椅很不舒適，公園景觀水圳也是臭水溝，嚴重影響居住品質；因當初負責中路重劃區施工的前縣府工務局官員已離開市府，記者昨聯絡不上，無法取得回應。
鄭文燦到風禾公園勘查中路重劃區低窪地回填狀況，他表示，中路重劃區在一○三年完工，當時很多地主配地比道路低二、三十公分，前縣府時期的承辦人員竟然告訴地主，「反正未來要開挖地基或地下室，有落差反而比較省錢。」他上任後要求工務局協助回填，十八筆低窪土地目前完成十七筆回填，回填約五萬立方公尺土方。
他指出，風禾公園具有防災公園作用，因此設計滯洪池，平常開放給民眾使用，但現有滯洪池不夠人性化，水泥磨石子長條形座椅根本沒人想坐，改善後的滯洪池將提供各項休閒功能，包含親水步道、咖啡廳、大型舞台等，水泥座椅也會改為木質座椅。
民生廢水污染景觀水圳
鄭文燦也批評風禾公園的景觀水圳，他說，根本是臭水溝，卻取了這麼好聽的名字，中路重劃區未來是桃園區的高級住宅區，讓住戶面對臭水溝真是情何以堪，市府會參考其他縣市做法，開挖戰備井，將井水引入水圳改善水質；水務局副局長耿彥偉說，會設置礫間系統淨化水流，因污染是來自上游民生廢水，考慮以截流方式減少污染。
鄭文燦表示，當初中路重劃區為了趕工，分成好幾個標案同時施工，結果出現管線無法整合情形，市府花了一年多時間才將管線整合；未來會先引進大型表演活動，檢測各項公共設施，做為改進依據。
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