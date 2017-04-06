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〈北部〉花蓮店家轉型 推穆斯林友善食物

2017-04-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕隨著中國觀光客不來，花蓮縣觀光力求轉型，花蓮縣糕餅商業同業公會會員們，開始推廣穆斯林的友善食物，已有不含豬肉的包子，很多印尼的勞工會買，希望政府能夠協助業者，與穆斯林的團體一起推廣合於穆斯林的食物，讓台灣的觀光文化能更多元。

理事長吳政哲說，自己的店面緊鄰傳統市場，平時接觸到的印尼穆斯林勞工不在少數，在中客不來後讓生意大受影響，看到小英政府主推的「南向政策」也在觀光業者的期待中，也讓他重新思考發展穆斯林市場的可能性。不過小型店鋪要獨立爭取「穆斯林認證」負擔太大，從餐具、製作器材、原料來源的把關，他們做食品零售的承擔不起龐大器材開銷，僅能推動「友善穆斯林食品」。

吳政哲除希望結合協會各會員的力量，也計畫與健康美食協會及在地穆斯林團體合作，開發出「穆斯林特製名產」，希望以公用器材分擔器材開銷，又能另闢名產市場。

「友善穆斯林環境，很有感！」花蓮印尼穆斯林社區協會負責人雅妮說，過去「清真認證食品」在花蓮不盛行，在外用餐限制多，穆斯林大部分都選擇自己在家下廚，隨著穆斯林人數增加，明顯感受到環境的友善程度提升很多，主動提供非豬肉餐點的店家愈來愈多，穆斯林也能輕鬆成為外食族。

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  • 花蓮縣糕餅商業同業公會理事長、同時也是吳媽媽包子的業者，店內有提供不用豬肉的友善穆斯林食品。（記者王錦義攝）

    花蓮縣糕餅商業同業公會理事長、同時也是吳媽媽包子的業者，店內有提供不用豬肉的友善穆斯林食品。（記者王錦義攝）

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