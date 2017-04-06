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〈北部〉藝師北美巡演 宜蘭鄉親先分享

2017-04-06

〔記者游明金／宜蘭報導〕北美地區台灣傳統週活動將登場，僑委會遴選「當代樂坊」遠赴北美十二個城市巡演，並邀請紙藝師洪新富、樹皮雕刻師李永謨共同前往。巡演前，僑委會特別安排七日晚上在宜蘭演藝廳演出與DIY體驗，與鄉親分享音樂及心靈感動，免費索票，洽詢電話03-9386060。

台灣傳統週是美國前總統柯林頓在一九九九年實行的活動，每年五月第二週開始，藉由活動讓僑胞與國外友人看到台灣的好，透過文化感染認識台灣；僑委會昨在宜蘭演藝廳舉辦行前記者會。

副主委田秋堇說，今年遴選「當代樂坊」，五月六日起代表台灣遠赴北美十二個城市，以「從故鄉的心弦響起」為主題進行十三場巡演，並邀請民俗藝師共同參與，展現台灣民俗藝術，推廣台灣文化。

當代樂坊與洪新富、李永謨藝師行前，要在宜蘭演藝廳先和大家見面；七日晚上六點四十五分起，藝師會在演藝廳廣場進行DIY體驗教學，開放自由參加；當代樂坊演出則是在七點三十分登場。

當代樂坊執行長李建興說，樂坊精心策畫節目，有布袋戲、歌仔戲音樂、台、國語老歌，也會演奏美國民謠組曲和世界經典樂曲，為凸顯本土文化「布袋戲幻想曲」，更以八家將的官將首吹嗩吶，鮮明色彩是台灣文化表徵。

「五月桐花雪是很漂亮的美景！」紙藝師洪新富說，他沒辦法把真的桐花雪搬到國外，但透過紙藝，以油桐花結合竹蜻蜓概念，會場就能飄起一朵朵桐花雪，還有台灣是蝴蝶王國，他要用紙藝讓全世界知道台灣是最好最棒的地方。

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  • 北美台灣週活動將登場，僑委會副主委田秋堇（右）、當代樂坊執行長李建興（左）、紙藝師洪新富一起為活動宣傳。（記者游明金攝）

    北美台灣週活動將登場，僑委會副主委田秋堇（右）、當代樂坊執行長李建興（左）、紙藝師洪新富一起為活動宣傳。（記者游明金攝）

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