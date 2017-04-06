〈北部〉14校舞展宣傳片 宜蘭囝仔耍帥
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭十四校聯合舞展影片「喚」，去年創下五十多萬點閱數，引起熱烈討論。影片拍攝與剪輯的幕後推手，是八年級的宜蘭孩子葉柏辰與吳紀文，兩人從高中就是練舞同好，大學畢業一起開設影像工作室Fire Bugs，去年首次參賽就獲得最佳剪輯獎；葉柏辰說，以後要繼續拍更「帥」作品，希望拍出可以代表台灣的影片。
去年底，Fire Bugs為宜蘭十四校聯合舞展拍攝影片，在粉絲專頁釋出影片後，迄今點閱數高達五十六萬，網友讚嘆具有張力。葉柏辰與吳紀文去年也參加「二○一六台南市三十九小時拍片競賽」，限時三十九小時抽題目拍攝、剪輯，最後兩人以「垃圾魚」這部影片，獲得比賽最佳剪輯獎。
二十六歲吳紀文與二十五歲葉柏辰都是八年級生，從高中就培養好默契，同是街舞社的他們，大學也都就讀傳播媒體相關科系；吳紀文從數位媒體設計系畢業、葉柏辰是資訊傳播系，為了相同目標，一年多前成立工作室，主要由吳紀文負責攝影，葉柏辰負責剪接。
葉柏辰說，Fire Bugs有縱火、放火的意思，希望帶給觀眾火花，就像森林大火般難以撲滅的作品，十四校聯合舞展影片，呈現對宜蘭街舞沒落的不捨，色調偏陰暗灰黑感覺，影片剝落的特效畫面，是想表現出宜蘭街舞、年輕人都正在流失，最後畫面碎片重新回復，回到天空寫出「喚」，就是想找回大家，一起回來宜蘭「我們的家鄉」。
「就是要帥！」葉柏辰指出，他們都是街舞圈的人，喜歡嘻哈元素，也喜歡酷一點風格，所以剪接影片時講求重節拍，節奏強烈，十四校聯合舞展六月將在中興文創園區演出，這次很高興可以結合自己興趣，幫他們拍攝宣傳片，更希望以後可以拍出代表台灣的影片。
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