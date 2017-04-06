〈北部〉東部春茶甘甜 晚半個月上市
〔記者游太郎／花蓮報導〕隨著氣候漸漸回暖，東部春茶即將於四月中旬上市，農糧署東區分署表示，東部擁有良好的水質與土壤加上茶農獨特的製茶技術，所產製的茶葉品質優良、風味佳，散發天然甘甜，消費者可把握春茶採摘製作良機，踴躍前往舞鶴等茶區選購。
農糧署東區分署指出，今年因為春季氣溫變化大，茶樹新芽生長的時間略為延後，往年三月底即開始採收，今年春茶大概晚了半個月左右，採收時期較往年晚，目前已開始採收，預計於四月中旬上市。
東區分署表示，茶葉依採收時間不同，可分為春茶、夏茶、秋茶及冬茶等四類，其中春季摘採的茶葉即稱為春茶，因適逢春天溫度適中、雨量充沛，加上茶樹經過冬季的休養生息，茶樹的芽葉肥壯、色澤翠綠，葉片質地柔軟，品質甚佳。
花蓮縣瑞穗鄉的「蜜香紅茶」，經由小綠葉蟬叮咬過的茶葉所烘焙而成，除了注重紅茶滋味外，香味也提升，冷熱飲皆宜。
東區分署說，宜蘭縣冬山鄉的「素馨紅茶」，生產於冬山河上游山區，雨水充沛、濕度充足，茶葉柔嫩、氣味芬芳，不苦不澀，也具蜜香紅茶口感甘甜的特色。
賴姓茶農說，今年雖然春茶上市較晚，但品質並未受到影響，價格也和去年差不多，消費者不用擔心。
此外，春天也是柚花盛開的季節，柚花具有特殊清香，瑞穗鄉的茶農將柚花採收後與茶葉一起烘焙，形成具柚花香味的柚花茶，是春季特有的茶飲。
東區分署自一○三年起，已辦理三屆亮點茶莊選拔，共有花蓮、宜蘭及台東共八家茶園榮獲亮點茶莊，特別推薦喜愛茶飲的民眾，不妨親臨茶鄉一遊，除品味優質好茶，也可欣賞美麗的茶園風光，體驗農村的製茶文化。
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