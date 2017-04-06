| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉東部春茶甘甜 晚半個月上市

2017-04-06

〔記者游太郎／花蓮報導〕隨著氣候漸漸回暖，東部春茶即將於四月中旬上市，農糧署東區分署表示，東部擁有良好的水質與土壤加上茶農獨特的製茶技術，所產製的茶葉品質優良、風味佳，散發天然甘甜，消費者可把握春茶採摘製作良機，踴躍前往舞鶴等茶區選購。

農糧署東區分署指出，今年因為春季氣溫變化大，茶樹新芽生長的時間略為延後，往年三月底即開始採收，今年春茶大概晚了半個月左右，採收時期較往年晚，目前已開始採收，預計於四月中旬上市。

東區分署表示，茶葉依採收時間不同，可分為春茶、夏茶、秋茶及冬茶等四類，其中春季摘採的茶葉即稱為春茶，因適逢春天溫度適中、雨量充沛，加上茶樹經過冬季的休養生息，茶樹的芽葉肥壯、色澤翠綠，葉片質地柔軟，品質甚佳。

花蓮縣瑞穗鄉的「蜜香紅茶」，經由小綠葉蟬叮咬過的茶葉所烘焙而成，除了注重紅茶滋味外，香味也提升，冷熱飲皆宜。

東區分署說，宜蘭縣冬山鄉的「素馨紅茶」，生產於冬山河上游山區，雨水充沛、濕度充足，茶葉柔嫩、氣味芬芳，不苦不澀，也具蜜香紅茶口感甘甜的特色。

賴姓茶農說，今年雖然春茶上市較晚，但品質並未受到影響，價格也和去年差不多，消費者不用擔心。

此外，春天也是柚花盛開的季節，柚花具有特殊清香，瑞穗鄉的茶農將柚花採收後與茶葉一起烘焙，形成具柚花香味的柚花茶，是春季特有的茶飲。

東區分署自一○三年起，已辦理三屆亮點茶莊選拔，共有花蓮、宜蘭及台東共八家茶園榮獲亮點茶莊，特別推薦喜愛茶飲的民眾，不妨親臨茶鄉一遊，除品味優質好茶，也可欣賞美麗的茶園風光，體驗農村的製茶文化。

廣告
  • 東部各茶區春茶已開始採摘，較往年約晚半個月上市。（記者游太郎攝）

    東部各茶區春茶已開始採摘，較往年約晚半個月上市。（記者游太郎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班

市府交通局新闢「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」、「七一○大溪─捷運永寧站」快捷公車已在二月底通車，居民搭乘一個多月後反映，在員樹林、大昌健行路口等接近國道三號的站牌等車，經常會沒有座位而上不了車；對此…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：〈北部〉東部春茶甘甜 晚半個月上市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.