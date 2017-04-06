〈北部〉市府追加預算2.44億 拚議會通過

2017-04-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會下週將召開臨時會，審議市府年度追加預算，市府主計處長蘇文樹說，已盤點各局處業務提出二．四四億元的追加預算，並將追加預算書送到市議會，將爭取通過。

蘇文樹說，其中二．一二億元是中央補助的墊付轉正，另因應一例一休所需的人員加班費一千一百萬元及文化局城隍祭典、義民祭典等活動和城市行銷處香山小旅行等預算共追加三千兩百萬元。

新竹市長林智堅說，因應勞基法一例一休新法上路，市府盤點府內、外局處人員加班費，共需一千一百萬元，這部分原本未列入年度預算內，但新法上路，市府辦理追加預算以符合相關規定。

此外，文化局主導的城隍祭典、義民祭典也辦理追加預算，文化局長廖志堅說，今年義民祭十五輪庄輪到新竹市關東、金山地區的客家庄，市府將擴大舉辦義民祭典，讓關東、金山地區和市民都能熱鬧參與義民祭。

蘇文樹表示，文化局、城銷處和行政處都有活動辦理預算追加，城銷處是香山小旅行活動經費辦理追加，行政處也有宣導費用辦理追加，主計處已將追加預算書送到市議會，爭取在臨時會通過審議。