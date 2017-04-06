〈北部〉看火車調頭 內灣引進轉車盤

2017-04-06

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕你看過「火車調頭」嗎？交通部台灣鐵路管理局在鐵路內灣支線終點引進轉車盤，可讓火車透過旋轉方式調頭，周邊還設計環形步道和平台，搭配夜間燈光照射，目前已完工且展開測試，預計啟用後將成當地熱門景點。

台鐵表示，內灣支線以柴油客車為主，都是單線軌道的設計，列車需要採雙車頭的方式編組；但終點內灣站的腹地不大，為方便列車調頭，所以在終點站內灣站的後方延伸鐵軌架設這個兼具調度及觀光功能的轉車盤。

這個轉車盤是利用原高雄機廠已報廢的轉車盤，予以整復再利用，不但省下經費，也有節能減碳的意義。

台鐵強調，總工程經費為三千四百六十八萬元的轉車盤，除調度功能外，還規劃有夜間聲光影片播放的功能，藉轉車盤兩個半圓形的地坪基礎為投影幕，在圓拱結構上架設二部投影設備，由上而下同步播放長約十五分鐘的內灣支線介紹多媒體影片，呈現這條新竹到內灣的鐵道發展史和支線特色，藉此包裝行銷地方產業，促進內灣線觀光旅遊發展。

台鐵人員透露，內灣轉車盤的主體為舊有設施，且重達卅一公噸，在高雄整復完成後要運送到內灣時，將利用夜間交通流量少時上路，沿途派有先導車輛及護衛車輛伴行，送抵內灣安裝。

為了讓內灣轉車盤周邊景觀和原先的綠色山城特色一致，台鐵把原先轉車盤所在用地上的櫸木、肖楠及竹柏三株大型喬木，全都原地就近移植，轉車台周邊也規劃環形步道和木板平台，讓遊客可以在安全舒適的環境下欣賞「火車調頭」。