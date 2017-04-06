〈北部〉再造六家水圳歷史現場 竹縣爭取金援
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹高鐵特定區的竹北六家水圳，在都市開發過程難得保存下來，縣府將以「六家水圳文化景觀再現計畫」向行政院爭取補助四億元，活化水圳環境資源，重啟美麗的水圳故事！
新竹縣文化局長張宜真表示，竹北六家水圳核心區域，從高鐵到中山高架橋，不到三公里，卻保存了八處古蹟歷史建築、聚集了五所學校，文化資源豐富，因此將提出計畫，向行政院文化資產保存新政策「再造歷史現場計畫」爭取補助。
文化局昨天邀集規劃團隊—中原大學建築學系老師林曉薇與地方人士，踏勘公三公園水汴頭、民俗公園等處並聽取居民意見。
林曉薇說，水圳是高鐵區唯一可連結今昔的遺跡，計畫將分四大主題進行總體場域的規劃，希望建構教育平台與數位化，辦理六張犁聚落、番仔寮等整體規劃及修護活化，並策劃六家塾、水圳故事館及巡水六家藝術生活節等，讓水圳的歷史空間與人們的生活連結，讓水圳更具親水性。
其中水汴頭的兩側柳樹成蔭、水面倒影相映，是東興圳（昔稱六張犁圳）的重要分水汴。
東平里長林顥峰回憶說，兒時最喜歡下水抓烏鰡，但今天都看不到了；番仔寮老住戶劉興煥翻出老照片說，早年圳路清澈流暢，今日卻有堵塞情況，希望清理 。
張宜真說，文化局自一百年起，以行動工作坊的形式籌備六家水圳相關計畫，並進行各項軟硬體改善。其中民俗公園的忠孝堂十八號，今年將活化作為六家生活印象館和傳藝教室；林家祠將再利用展示、忠孝堂十三號修復工程準備驗收，問禮堂屋面將維護修繕。今年也將舉辦六家塾傳藝美學堂與巡水六家行動藝術節。
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標題：〈北部〉再造六家水圳歷史現場 竹縣爭取金援
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