〈北部〉除草劑噴行道樹 「誤殺」水稻

2017-04-06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的是太誇張！苗栗縣苑裡鎮公所人員執行清理行道樹旁雜草美觀作業時，竟在苑裡山腳南外環道旁「失手」，除草劑往路旁農田噴灑，導致不少水稻瞬間被毒害枯萎，引起農田地主不滿，認為鎮公所便宜行事，要求鎮公所賠償。

補償農損 初定每坪54元

「真的感到十分抱歉！」苑裡鎮公所指出，已經透過地方里長邀集受害的稻農開會討論，目前初定以每坪五十四元補償農民損害，一分地等於兩百九十三點四坪計算，這次不小心被殃及的農田面積約兩分半地，農民大約可以拿到約四萬元補償費用。

有農民批評，今年水情不佳，灌溉用水減量，大家硬著頭皮繼續種稻米已經很辛苦了，沒想到苑裡鎮公所居然還來「惹是生非」便宜行事，讓眾人相當無奈，簡直像天外飛來橫禍。

苑裡鎮公所與受害農民召開協調會議時，農民除了強烈要求鎮公所要負起賠償責任外，也要求鎮公所噴藥時要先觀察天氣、風向，並請有經驗的人員執行工作。有農民直說，「行道樹都填平算了，以後不要再種就不會有問題」。

也有農民建議，當鎮公所工作人員執行除草作業時，一旁若有農田，乾脆改變方式用割草取代噴灑藥劑，或者等到稻田未種稻時間再噴灑。

苑裡鎮公所表示，農民建議會納入考量，畢竟這是偶發事件，也提供未來鎮公所相關作業之借鏡。