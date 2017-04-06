〈北部〉除草劑噴行道樹 「誤殺」水稻
2017-04-06
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的是太誇張！苗栗縣苑裡鎮公所人員執行清理行道樹旁雜草美觀作業時，竟在苑裡山腳南外環道旁「失手」，除草劑往路旁農田噴灑，導致不少水稻瞬間被毒害枯萎，引起農田地主不滿，認為鎮公所便宜行事，要求鎮公所賠償。
補償農損 初定每坪54元
「真的感到十分抱歉！」苑裡鎮公所指出，已經透過地方里長邀集受害的稻農開會討論，目前初定以每坪五十四元補償農民損害，一分地等於兩百九十三點四坪計算，這次不小心被殃及的農田面積約兩分半地，農民大約可以拿到約四萬元補償費用。
有農民批評，今年水情不佳，灌溉用水減量，大家硬著頭皮繼續種稻米已經很辛苦了，沒想到苑裡鎮公所居然還來「惹是生非」便宜行事，讓眾人相當無奈，簡直像天外飛來橫禍。
苑裡鎮公所與受害農民召開協調會議時，農民除了強烈要求鎮公所要負起賠償責任外，也要求鎮公所噴藥時要先觀察天氣、風向，並請有經驗的人員執行工作。有農民直說，「行道樹都填平算了，以後不要再種就不會有問題」。
也有農民建議，當鎮公所工作人員執行除草作業時，一旁若有農田，乾脆改變方式用割草取代噴灑藥劑，或者等到稻田未種稻時間再噴灑。
苑裡鎮公所表示，農民建議會納入考量，畢竟這是偶發事件，也提供未來鎮公所相關作業之借鏡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班
市府交通局新闢「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」、「七一○大溪─捷運永寧站」快捷公車已在二月底通車，居民搭乘一個多月後反映，在員樹林、大昌健行路口等接近國道三號的站牌等車，經常會沒有座位而上不了車；對此…
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 史上「單季最多大三元」 魏少只差一步！
- 「台灣推理小說第一人」77歲林佛兒辭世
- 中信金衝海外布局 區塊鏈競賽奪冠
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 自由談》喂，你通靈了沒？
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
- 投資人憂利率走向 美股全面收黑
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 「毒」破紀錄 澳查獲211億元冰毒
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- 自由廣場》吳敦義談蔣真的中正嗎？
- 網友爆阿信曾嫌達叔技術不足退團
- 受不了AV片場上演活春宮 E奶實習妹竟當眾自慰
- 海湖莊園 川普當年砸2億貼金箔
- 換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 派員陪同李明哲妻赴中 海基會：能陪多遠就陪多遠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT official touts Chiang’s heroism
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 紡織業春意濃 宏益產能滿載
- 4金1銀4銅 台青揚威世界小丑大賽
- 開心倒數LAST DAY 歐陽娜娜燦笑錄音粉絲暴動
- 新50歐元紙鈔 防偽超強還是「素」的
- 「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛
- 藥物過敏別大意 男全身破皮如燙傷
- 女星混浴泡湯 裸身秀肉慘被阿伯看光光
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 證券行情表、證券表格
- 伊凡卡：時間會證明我做得好
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 虛報172公分的小子 敲洋基首轟
- 美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主
- 井上真央緊抓花心松本潤-不甩小三 鞏固正宮寶座
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 房價1年漲近2成 澳洲緊縮房貸
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉除草劑噴行道樹 「誤殺」水稻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分