〈北部〉航空城棒球隊 擬分4級加薪
2017-04-06
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府體育局昨在市政會議中進行「桃園航空城棒球隊」專題報告，市長鄭文燦聽取後認為，目前球隊薪資過低，要求體育局比照其他縣市成棒調整薪資制度，體育局長夏金興說，研議將球隊薪資結構分成四個等級，最快兩個月內棒球隊即可加薪。
航空城棒球隊今年初才補進三個球員缺額，當時開出的月薪在三萬至四萬五千元不等，目前全隊共有三十人，包含教練三位、球員二十五位，以及防護員、行政人員各一位。
夏金興說，以同樣有籌組縣市政府棒球隊的台北市、新北市與台南市而言，球員待遇分別為四萬至六萬元、三萬至五萬元、三萬至六萬元，而航空城棒球隊自九十九年成立，直到去年薪資才微調一千多元，比起台北、新北與台南等有一段差距。
他說，在鄭文燦要求下，體育局正研擬將球隊全部改為約聘制，並依「公務人員薪資職等」分成A至D四個等級，每等級人數都有上限，等級依據考評變動，以最高等A等為例，比照公務員七等七階，薪資可達五萬一千多元，最低的D等薪資比照公務員六等一階，也有三萬三千多元。
夏金興表示，球隊去年獲得全國社會甲組棒球冬季巡迴賽冠軍等獎項，市府對於隊員本來就有輔導升學，而球隊今年從教育局回歸體育局管理後，隊員也不必再到各校擔任教練，可以專心著重在訓練，這次又提升薪資，可望吸引或留住人才。
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