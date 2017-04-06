〈北部〉桃市國小及幼兒園教甄 變革多

2017-04-06

〔記者陳昀／桃園報導〕國小及幼兒園新進教師聯合甄選，預計五月下旬辦理初試、六月上旬複試，四月十七日公布簡章及名額，市府教育局昨宣布多項變革，包含初試改下午舉行、加考在地生活化教材、調整成績配比與應試資格等。

教育局國小教育科長鄭卉玶指出，今年教甄有多項變革，初試的「教育綜合測驗」要增加桃園市在地生活化教材、佔四％；提高複試採計比例，將各甄選類別甄試總成績，比例調整為初試二十％、複試八十％。

在專任輔導教師部分，鄭卉玶說，試教科目的採計比例，調整為輔導諮商技術情境演練佔八十％、數學佔二十％，且今年起，國小專任輔導教師限定只有具國小及輔導專長教師證書者才能報考。

鄭卉玶表示，考量教甄考生來自全國各地，今年將初試時間從早上改到下午一點二十分開始，讓其他縣市考生能從容應考。

另外，教育局也預告，明年原住民重點學校普通班、附設幼兒園的教師報考資格，修正為需具備中級以上原住民族語言能力認證合格證書才能報考，有高級以上證書者，初試總分將予以加分。