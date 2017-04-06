〈北部〉竹圍港嘗鮮 農情景點賞彩繪
〔記者邱奕統／蘆竹報導〕坑口站周邊保有淳樸的農村特色，附近景點以「坑口彩繪村」最知名，另外還有海湖地景公園、竹圍漁港、麗嬰房觀光工廠等；在人文歷史部分，有關帝廟誠聖宮，也可以到大園區三民路二段的桃園機場口附近，近距離觀看飛機起降，體驗飛機從頭頂掠過的快感。
坑口站是機場捷運各車站中少數沒有設Youbike租賃站的，公車路線也只有六條，遊客必須倚賴步行，「坑口彩繪村」距坑口站約七百公尺，出站後面對坑菓路向右轉，沿途欣賞農村風光。
「坑口彩繪村」主要分為誠聖宮周邊、彩繪二巷、永純化工區與海山路沿線等四大區，彩繪具立體感、有互動性，誠聖宮周邊彩繪主題以六○年代農村為主，區內有掌印區與遊客互動；彩繪二巷全長約兩百公尺，主題是山水風光；永純化工區因區內有教堂，主題以西畫為主；海山路沿線多是寫生畫。
「坑口彩繪村」為坑口社區發展協會進行社區營造的成果，協會提供二十人以上團體免費導覽，並販售社區風味特色餐盒，販售所得作為社區發展用途，兩項服務都須事先預約，電洽354-4246。
誠聖宮主祀關聖帝君，是地方信仰中心，棟樑雕工可見三國演義題材，關聖帝君聖像自明代從福建來台，歷史悠久；海湖地景公園在濱海路一段附近，占地近三公頃，有各式繩索、微型攀岩場等，距坑口站約三．五公里。
竹圍漁港距離坑口站約四．八公里，港邊彩虹橋為地標，可遠眺桃園機場飛機起降，也可欣賞候鳥生態，港區內桃園漁會辦公大樓有景觀旋轉餐廳，另有桃園漁會設立的漁產直銷中心，提供生鮮漁產與熟食料理，周邊也有多家海產店。
麗嬰房觀光工廠位於海山中街，距車站約三公里，可參觀成衣設計與製作過程，另有DIY活動適合親子同遊，參觀採預約制，電洽354-4417。
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