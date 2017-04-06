〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A11坑口站 等待後續開發

2017-04-06

周邊保留百戶以上社宅用地

〔記者邱奕統／蘆竹報導〕A11坑口站是桃園機場捷運在蘆竹區的第二站，介於坑菓路與山菓路之間，周邊尚未開發，在桃園航空城都市計畫第一期區段徵收範圍內，屬於先有站體規劃、等待後續開發的車站，車站周邊也保留興建一百戶以上的社會住宅用地。

A11站位在蘆竹、大園區交界附近的坑菓路上，是高架車站，只有一個出入口，面對只有二線道的坑菓路，一出站映入眼簾的是鐵皮工廠和數間民宅，有六條桃園客運公車路線行經，往返南崁、大園、中壢、沙崙、竹圍、桃園後站與蘆竹區公所等地，車站設有停車場，可停放四十輛汽車、一七一輛機車，目前尚未設置Youbike租賃站。

未來可與捷運綠線G32站交會

A11站周邊環繞竹林、農地等，綠意盎然，充滿鄉村的風貌，站體另一側的山菓路，對面就是機場捷運的次級駐車維修機廠「蘆竹機廠」，機場捷運警察隊的隊部也設在此地。

A11站靠近南崁溪，未來可與捷運綠線G32站交會轉乘，依過去的機場捷運坑口計畫，定位為水岸城市，前縣府時期原本規劃「行政及金融區」、「文創科研產業區」、「台灣門戶區」、「物流經貿園區」、「樂活優質住宅區」五大區。

改朝換代後，市長鄭文燦將「行政及金融區」改為「行政及商業服務區」、「文創科研產業區」改為「綠色創新產業園區」、「台灣門戶區」改為「旅運及產銷園區」，其他兩區名稱不變，而A11站就位在「物流經貿園區」，屬於第一期區段徵收範圍。

位於航空城都計徵收範圍內

A11站未來將結合附近的航空城自由貿易港區、自由經濟示範園區，成為物流經貿園區，包含一四四公頃的自由經濟示範園區、四十七公頃的商業區、四十六公頃的產專區、一‧七公頃的車站專用區，藉由機場捷運、捷運綠線交會成為轉運核心，園區將規劃國際物流運籌中心、國際貨運整櫃與轉運中心、境外關外自由貿易港區、國際物流樞紐辦公商業區與車站轉運中心等。