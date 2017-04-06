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〈北部〉「浪浪」變工作犬 先推農牧養殖戶

2017-04-06

〔記者陳昀／桃園報導〕為了讓流浪動物減量，除了試辦TNVR之外，市府動物保護防疫處也規劃多元送養管道，推動「養殖工作犬隻」認養專案，提供免費絕育、寵物登記及預防注射等；動物保護防疫處長陳英豪說，農牧場的需求單純，工作犬以基本的看守、驅趕為主，未來會逐步擴大到其他行業。

陳英豪指出，只要年滿二十歲的市民，實際從事農牧養殖業就能申請認養工作犬，採現場登記或電話預約，完成認養後，動保處將提供免費絕育（不含年齡六個月以下）、寵物登記及狂犬病注射等相關認養手續，且連續三年提供免費狂犬病預防注射，詳情到動保處網站查詢，電洽486-1760。

他表示，農牧養殖業者對工作犬的需求以看守、驅趕為主，工作內容相對單純，另外，例如「校犬」就需要更多特質，個性必須穩定才不會驚嚇到師生，動保處將請訓犬學校訓練流浪犬，培養具備工作犬的專業技能，評估後再將送養計畫擴大到其他業者或學校，目前動保園區的流浪犬數量已逐步下降到兩百多隻，希望持續幫這些「毛小孩」找個好歸宿。

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  • 動保處將請訓犬學校訓練流浪犬，培養具備工作犬的專業技能，評估後再將送養計畫擴大到其他業者或學校。圖為武陵高中自己認養兩隻流浪狗當作校犬。（記者陳昀攝）

    動保處將請訓犬學校訓練流浪犬，培養具備工作犬的專業技能，評估後再將送養計畫擴大到其他業者或學校。圖為武陵高中自己認養兩隻流浪狗當作校犬。（記者陳昀攝）

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