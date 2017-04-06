〈北部〉桃園3風景區流浪狗近千隻 試辦TNVR
新屋綠隧、永安漁港及虎頭山
〔記者陳昀／桃園報導〕「流浪動物零撲殺」政策已上路一個多月，市府陸續推出配套措施，市府動物保護防疫處長陳英豪表示，新屋區綠色隧道、永安漁港及桃園區虎頭山，三地的流浪狗合計約有近千隻，將選擇這三處試辦「TNVR」（捕捉、結紮、施打疫苗、放回原地），從源頭減少數量，並藉由地域性防止外來動物移入，編列約兩百萬元補助民間團體協助。
議員憂有棄養潮 籲市府稽查
市議員謝彰文、桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如提出隱憂，擔心民眾得知這三處實施地點後，會衍生另一波棄養潮；劉盈如說，這三處風景區都是「丟狗勝地」，建議在出入口安排稽查人力，落實對進出飼主的寵物晶片稽查，才能避免流浪狗增加。
陳英豪表示，試辦計畫是針對無飼主的流浪動物，這三處地點的流浪狗合計已達近千隻，影響附近居民生活，實施TNVR迫在眉睫，至於飼主棄養屬於另一個層次問題，會另外安排稽查，落實飼主登記。
他說，試辦計畫由動保處動物管制隊、民間團體志工捕捉犬隻，先送到動物保護教育園區收容，植入晶片、預防注射、點藥、絕育及剪耳註記（公左母右），療養後預計七成開放民眾及團體收養，另外三成經評估後送回原地安置。
編列約200萬補助民間團體協助
陳英豪指出，試辦計畫開放合法立案的民間團體協助捕捉並給予補助，公犬每隻補助一千三百元、母犬每隻補助二千四百元，包含犬隻耳殼註記、除蚤點藥、絕育手術費用及術後照顧期間（公犬三天，母犬七天）的費用。
他說，這三處風景區流浪狗問題比市區更嚴重，因此優先進行源頭管理，若動保團體建議擴大到其他地區，將評估效益後再參考辦理，動保處執行後也會回原處盤點犬隻總數，追蹤效益。
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